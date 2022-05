I segni zodiacali non sono tutti uguali e non tutti godono della medesima fortuna nello stesso lasso di tempo. Infatti, a seconda dell’influsso benefico o meno di pianeti e stelle, sarà possibile rilevare periodi di maggiore o minore calma. Ci sono segni zodiacali che stanno appena cominciando ad uscire dalla negatività che li ha perseguitati da inizio anno. Tra questi troviamo il Leone, ma anche l’Ariete. Infatti, secondo l’oroscopo di maggio Giove porterà amore e soldi a questi segni zodiacali che hanno particolarmente patito la prima parte dell’anno. Sapranno farsi valere durante la primavera e l’estate. Tra i segni zodiacali che dovranno affrontare discussioni durante il mese di maggio troviamo la Bilancia, mentre l’Acquario potrà finalmente godere dei frutti del lavoro passato.

Secondo l’oroscopo di maggio Giove porterà amore e soldi all’Acquario ma ci saranno sorprese per questo segno zodiacale travolto dalla sfortuna

L’Acquario vivrà un maggio all’insegna del buonumore e della fortuna. Sia in amore che sul lavoro le soddisfazioni non mancheranno, sarà sufficiente sapere aspettare. Uno dei motivi di questi cambiamenti è la presenza favorevole di Giove da metà maggio in poi. Le coppie consolidate potranno cominciare a realizzare i progetti tanto sognati. I single, invece, dovrebbero smettere di interessarsi solamente a persone impossibili da raggiungere. Meglio tenere i piedi per terra e, a volte, accontentarsi di ciò che si ha. Potrebbero anche esserci ritorni di fiamma con degli ex che si pensavano ormai dimenticati. L’Acquario ascendente Capricorno dovrà risolvere alcuni problemi lavorativi, ma non dovrà preoccuparsi per l’amore. Per quanto riguarda i soldi, sarebbe bene cercare di risparmiare qualcosa, magari smettendo di acquistare cose inutili.

Bilancia

Per i nati sotto il segno della Bilancia il mese di maggio porterà problemi e discussioni, specialmente in campo lavorativo. Non sempre le cose vanno come ci si aspetta e questo potrebbe creare dei malumori. Contratti non rinnovati e promesse non rispettate non permetteranno ai Bilancia di godersi l’inizio della bella stagione. Attenzione a non far crescere ansia o rancori nei confronti di colleghi e superiori. Cominciare a guardarsi attorno potrebbe rappresentare la soluzione ideale.

I problemi lavorativi, poi, non andrebbero mai portati a casa, questo per evitare discussioni anche con il partner o con i genitori. Infatti, anche le relazioni più stabili potrebbero vacillare sotto ai colpi di un perenne nervosismo. Chi cerca l’amore dovrà aspettare l’estate per assistere ad importanti novità. Per i Bilancia ascendente Vergine dalla seconda metà di maggio si prospettano interessanti evoluzioni e la fortuna sembrerà arrivare. Anche per i Bilancia ascendente Gemelli è preferibile aspettare la fine di maggio per avventurarsi in lidi sconosciuti.

Approfondimento

