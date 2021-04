Spesso chi decide di dedicarsi al giardinaggio lo fa principalmente per due motivi. Alcuni desiderano decorare i propri interni e i propri balconi. Altri, invece, magari risparmiare sull’acquisto di ortaggi e di erbe aromatiche.

Questi ultimi, in particolare, si avvalgono anche dei poteri curativi di certe piante. Oppure le impiegano per la cura della casa.

Per restare in tema oggi spiegheremo come evitare malanni e malesseri coltivando questa pianta meravigliosa e benefica nel proprio giardino.

Il vegetale curativo

Uno dei vegetali considerati più terapeutici in assoluto è l’aloe vera. Questo esemplare, appartenente alle piante succulente, è conosciuto da tutti. Soprattutto per l’utilizzo della sua polpa che risulta ottima contro gli eritemi e le bruciature. La sua applicazione sull’area ferita contribuisce a donare freschezza e a diminuire la sensazione di dolore.

Inoltre può risultare anche un’ideale alleato per la propria bellezza. Infatti, in passato, gli antichi Egizi la impiegavano durante il processo di imbalsamazione proprio al fine di conservare i tessuti. Ancora oggi è nota per la sua azione cicatrizzante e, in generale, lenitiva.

Per sfruttare le sue mirabolanti qualità basta munirsi di coltello e recidere una foglia fino a estrarne il succo.

Facile da gestire e da tenere

Essendo originaria della penisola arabica, preferisce dei climi caldi e aridi. Per cui è meglio non tenerla in casa. Bensì all’aperto.

Bisogna solo fare attenzione alla stagione invernale perchè la pianta, proprio per sua natura, tende a patire il freddo e le gelate. Per il resto, però, non ha bisogno di particolari cure. E quindi, in generale, si può dire che resiste bene alle intemperie.

L’innaffiatura è molto variabile. Nella bella stagione può bastare una volta alla settimana. In inverno, invece, si arriva addirittura a una sola innaffiatura al mese.

Oggi abbiamo spiegato come evitare malanni e malesseri coltivando questa pianta meravigliosa e benefica nel proprio giardino. Se, al contrario, siamo curiosi di sapere quali siano le piante pericolose sia per l’uomo che per gli animali, consigliamo di leggere questo approfondimento. Basta cliccare questo su link: “Queste piante da appartamento sono bellissime, ma molto pericolose per i nostri cani e gatti”.