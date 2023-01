Etichette dei barattoli, rimuovile con il trucco dei collezionisti: niente più residui di colla!

Barattoli e bottiglie in vetro sono ottimi contenitori riciclabili. Ti capita di voler riutilizzare un barattolo molto bello ma di non riuscire a staccare perfettamente l’etichetta? Con questo metodo sarà un gioco da ragazzi.

Risparmio e rispetto dell’ambiente, come dire prendere due piccioni con una fava. Qualunque sia la nostra motivazione, riciclare contenitori in vetro è sempre una buona idea. Purtroppo a volte ci blocca la difficolta di rimuovere le targhette adesive che non ne vogliono proprio sapere di venir via. Oppure lasciano tracce di colla difficili da rimuovere. Ora vedremo come fare senza danneggiare i barattoli.

Un metodo collaudato

Alcuni barattolini, diciamocela tutta, ci dispiace proprio buttarli via. Hanno forme sinuose ed eleganti e si possono riciclare in infiniti modi. Ma come rimuovere perfettamente l’etichetta senza lasciare tracce di colla? Un sistema molto pratico è sicuramente quello di lavare i contenitori in lavastoviglie con un ciclo ad alta temperatura che preveda una fase di ammollo. Anche se efficace, questo metodo rischierebbe però di intasare i filtri e di danneggiare l’elettrodomestico.

E allora? Se non sai come eliminare le etichette dei barattoli, rimuovile in questo modo e sarà un gioco da ragazzi. È un sistema molto semplice ma collaudato. Prepara una soluzione unendo il 50% di acqua e il 50% di aceto. La userai per bagnare generosamente l’etichetta che poi ricoprirai con olio di semi e lascerai agire per un’intera notte. Le etichette si staccheranno facilmente, senza lasciare residui di colla. Di solito questo metodo funziona anche con le targhette più ostinate. Nei casi più difficili si può ripetere l’operazione, ma di solito non è necessario. Infine lava i contenitori come al solito e saranno pronti per il riutilizzo.

Etichette dei barattoli, rimuovile in questo modo e non rovinerai gli adesivi

Nel metodo che abbiamo esaminato, l’etichetta si rovina irrimediabilmente. I collezionisti di etichette di vini pregiati hanno invece messo a punto dei metodi a secco che rimuovono la targhetta senza danneggiarla. Il primo è quello dell’asciugacapelli. Dirigi il flusso di aria calda al massimo della temperatura verso l’etichetta e aspetta un minuto. Il calore scioglierà la colla e ti permetterà di staccare delicatamente l’adesivo senza rovinarlo. Un altro modo di procedere prevede di riempire la bottiglia con acqua caldissima. Non farla bollire però, per evitare che il calore eccessivo faccia scoppiare il contenitore. Aspetta un decina di minuti e poi con molta cautela stacca delicatamente l’etichetta. Durante questa operazione aiutati con uno strofinaccio per non scottarti.

Addio tracce di colla!

Con la rimozione a secco le etichette non si rovinano ma possono rimanere tracce di colla. Puoi intervenire con la soluzione di acqua e aceto e con l’olio come nel primo metodo descritto che risulta particolarmente efficace. Ricordati in ogni caso di non usare spugnette abrasive che potrebbero lasciare graffi sul vetro.

In alternativa funziona anche un comune sgrassatore da cucina. Lo applichi sulla parte da trattare e attendi almeno tre minuti, poi con uno straccio rimuovi contemporaneamente il prodotto e la colla. Lavi infine con detersivo per piatti e acqua calda.

Se non hai in casa uno sgrassatore potrai utilizzare un solvente per lo smalto contenente acetone e procederai nel modo già indicato.