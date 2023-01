Ecco perchè ora il Ftse Mib è libero di scendere! 3 azioni che ora potrebbero essere pericolose di breve termine

La giornata di contrattazione odierna assume una certa rilevanza a livello mensile. I mercati azionari europei, in primis Piazza Affari, hanno raggiunto determinati livello di prezzo con gli oscillatori che continuano a caricarsi di divergenze negative. In contresti similari cosa è successo? Ecco perchè ora il Ftse Mib è libero di scendere.

In ogni situazione della nostra vita, anche la più banale, abbiamo la possibilità di scegliere una soluzione che ci appare più congeniale. I mercati, che rappresentano la summa di quello che proiettano le parti in gioco fanno la stessa cosa, ovvero scelgono.

La panoramica e le probabilità

Cosa attendere da ora in poi sui mercati? Negli ultimi giorni avevamo indicato che il Ftse Mib Future fosse giunto a un appuntamento con 3 aspetti negativi:

oscillatori in ipercomprato, divergenze negative, ed era a ridosso di un numero pari, ovvero i 26.000 punti.

Questa potrebbe essere la combinazione per far partire un movimento ribassista anche di diversi punti percentuali, ad esempio fino ai 25.200/24.600, se non più giù.

In contesti del genere come si potrebbero comportare le singole azioni? A livello statistico dobbiamo dire che ci sono alcune che potrebbero essere allineate al movimento, altre potrebbero fare peggio, e altre meglio. Nei giorni scorsi su queste pagine, abbiamo indicato che ENAV, Italgas e Loenardo avrebbero potuto fare meglio del mercato italiane, altre come BPER Banca, Intesa Sanpaolo e Unicredit, peggio (queste sono 3 azioni che ora potrebbero essere pericolose di breve termine).

In entrambi i casi, la discriminante sarebbe stata sempre la tenuta, o il superamento di determinate livelli.

Ecco perchè ora il Ftse Mib è libero di scendere!

Nel momento in cui scriviamo i livelli tecnici che potrebbero far partire una fase ribassista di diversi punti percentuali sono i seguenti:

Ftse Mib Future

chiusura giornaliera inferiore a 25.690

BPER Banca

chiusura giornaliera inferiore a 2,17

Intesa Sanpaolo

chiusura giornaliera inferiore a 2,2195

Unicredit

chiusura giornaliera inferiore a 14,31.

Fino a quando reggeranno questi livelli, la nostra idea operativa view è che il rialzo di breve termine non sia ancora terminato.