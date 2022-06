Estate magica e ricca di fortuna con questi gioielli magnetici ma economici che renderanno favolose anche le over 50

Durante tutti questi anni, li abbiamo conservati o esposti in bella vista. Non vi è look senza gioielli. Lo sapeva bene anche Marilyn Monroe, secondo cui i diamanti sono i migliori amici delle donne. In effetti, contribuiscono a donare una certa eleganza e, per alcune, anche comfort.

I gioielli sono nati per arricchire ogni outfit, anche quelli più semplici. Basta anche una sola collana, più vistosa del solito, per cambiare otticamente un look. Per esempio, se mettessimo un jeans o un pantalone, un bella blusa o un top più scollato, un paio di décolleté e una collana più estrosa, sicuramente l’effetto sarà diverso.

Tuttavia, il troppo stroppia. Sebbene si usi molto, una parure potrebbe sortire l’effetto contrario di ciò che vorremmo. Se mettessimo una collana dalle notevoli dimensioni e molto ricca e, al contempo, abbinassimo degli orecchini altrettanto grandi, come i pendenti, potremmo sembrare eccessive.

La regola che la moda impone è quella di indossare uno dei due, qualora si tratti di gioielli grandi ed estrosi. Invece, sarebbe consentito indossare degli orecchini a clip, qualora volessimo accostare una collana grande e vistosa, o viceversa.

Data questa doverosa premessa, scopriamo quali gioielli si useranno quest’estate. A tal proposito, bisognerebbe fare un’altra premessa. In Italia, in generale, si è parecchio superstiziosi, ma la città in cui la superstizione è più sentita, sicuramente, è Napoli.

Chi ha avuto la fortuna di camminare per le vie della città partenopea avrà notato come corni rossi e ferri di cavallo siano ovunque. Questi simboli sono associati alla fortuna e, per chi ci crede, sarebbero utili anche contro il malocchio. Ebbene, gli stilisti, per omaggiare questa “tradizione”, hanno lanciato i gioielli portafortuna.

La buona sorte è con noi

Si prevede un’estate magica e ricca di fortuna con questi gioielli magnetici a poco prezzo, che possiamo trovare ovunque. Questi, come anticipato, sono costituiti da ciondoli portafortuna che, secondo le varie credenze, dovrebbero scacciare le influenze negative.

Per esempio, il noto marchio Dolce e Gabbana ha creato degli orecchini davvero stupendi, color bronzo e molto estrosi, con diversi simboli portafortuna. Quello che spicca maggiormente è il ferro di cavallo. Chanel, invece, ha lanciato degli orecchini pendenti a forma di quadrifoglio, il simbolo della fortuna, impreziosito da pietre.

Estate magica e ricca di fortuna con questi gioielli magnetici ma economici che renderanno favolose anche le over 50

Abbiamo citato giusto qualche esempio. Tuttavia, sono tantissimi i modelli economici che possiamo trovare in qualsiasi negozio. Si pensi anche alla bigiotteria. Oltre al ferro di cavallo, anche corni rossi e piume simboleggiano la buona sorte.

Le over 50 impazziranno per questi gioielli. Mentre, per le teenagers e le 30enni, sembra che siano le stelle ad avere successo. La stella, infatti, rappresenta una guida, come la più famosa stella cometa, ma per avere ulteriore fortuna possiamo abbinare un anello con un trifoglio o un quadrifoglio.

