Il fine settimana delle offerte sui treni si ripete anche questa volta. La nuovissima promo di Trenitalia, rilasciata di giovedì sera e valida fino a lunedì, permette di avere uno sconto del 30% su tantissimi biglietti. Non ci sono limiti sulle destinazioni raggiungibili, ma è bene conoscere le condizioni riguardo rimborso e modifiche.

Il tema scelto è l’estate, come richiama lo stesso codice promozionale. Su biglietti selezionati in base alla disponibilità, permette di usufruire di uno sconto del 30%. Si applica sul prezzo della già conveniente tariffa Super Economy ed è valido per tutte le classi di viaggio incluse in questa. In pochi sanno della nuova offerta del vettore del Gruppo Ferrovie dello Stato e utilizzarla è semplicissimo.

La convenienza in tariffa Super Economy

Da qui viene il fattore disponibilità. Solo in presenza di tale tariffa sarà possibile approfittare del codice sconto di Trenitalia, da inserire in fase di prenotazione. La promozione è valida solo fino alle ore 15 del giorno 13 giugno 2022. L’acquisto può essere effettuato autonomamente sul sito di Trenitalia, dall’app, alle biglietterie, tramite agenzie di viaggio o contattando il Call Center. Ricordiamo, tuttavia, che quest’ultimo servizio è a pagamento.

Il prezzo scontato si applica solo sui biglietti per treni Frecce, quindi Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Per quanto riguarda le date di viaggio, la promo è potenzialmente valida su tutte le soluzioni dal 18 giugno al 31 agosto 2022. Trattandosi di tariffa Super Economy, le condizioni riguardo a cambi e rimborsi sono piuttosto strette. È permesso il cambio di nominativo, ma non di prenotazione, quindi data e ora, né tantomeno è concesso un rimborso in caso di rinuncia. L’accesso ad altri treni diversi da quello del biglietto, pur se nello stesso giorno, non è permesso.

Pochi sanno della nuova offerta di Trenitalia con sconti del 30% su Frecciarossa e non solo

Il codice per accedere al 30% di sconto sui treni Frecce è “SOLE22”. Con lo stesso giorno di scadenza, ma dal diverso risparmio, anche Italo Treno ha lanciato una nuova offerta. Permette di accedere sui treni ad alta velocità della compagnia con uno sconto dal 30% al 50%. Il fattore disponibilità gioca un ruolo determinante, così come il periodo di viaggio incluso.

Lettura consigliata

Mettiamo le ali con gli sconti pazzi sui voli di Ryanair e ITA Airways per una vacanza senza limiti