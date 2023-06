Da inizio anno il settore delle utilities non ha certamente brillato, ma sta pur sempre portando a casa una performance del 20% circa. In questo settore, però, non tutte le azioni stanno facendo bene, anzi. Questo fa sì che ci siano azioni sottovalutate, ma impostate al ribasso. Un caso eclatante è quello di IREN che discuteremo nelle prossime sezioni.

I punti di forza e di debolezza del titolo

Le azioni IREN sono sottovalutate qualunque sia l’indicatore utilizzato. La società gode di interessanti multipli degli utili che con un valore di. Con un 9,48 per 2023 e di 8,64 per 2024, la rendono tra le più economiche sul mercato. L’azienda appare poco valorizzata anche se si considera il valore del suo attivo netto contabile. Infine, anche il rapporto tra prezzo e fatturato rende IREN molto sottovalutata. Notiamo che nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società.

Di interesse è anche il rendimento del dividendo che è pari a circa il 6%. Per questo motivo IREN è di grande interesse per investitori in cerca di rendimento.

Dal punto di vista delle raccomandazioni degli analisti, il prezzo obiettivo medio è superiore al prezzo corrente ed esprime una sottovalutazione di circa il 30%.

Per quel che riguarda i punti deboli, registriamo che il gruppo è una delle aziende con le più deboli prospettive di crescita secondo le stime degli analisti. La situazione finanziaria dell’azienda è caratterizzata da un certo indebitamento e non ha margini di investimento significativi.

Azioni sottovalutate, ma impostate al ribasso: cosa fare secondo l’analisi grafica?

Le azioni IREN (MIL:IRE) hanno chiuso la seduta del 16 giugno a quota 1,86 € in rialzo dell’o 0,98% rispetto alla seduta precedente.

Dopo avere trovato un forte ostacolo in area 2 €, le quotazioni hanno iniziato una fase discendente che le ha portate a bloccarsi in prossimità di area 1,886 €. Fino a quando questo livello non verrà rotto definitivamente al rialzo, il titolo potrebbe continuare a scendere secondo lo scenario indicato in figura oppure a lateralizzare come sta facendo da fine maggio.

Letture consigliate

Il futuro dell’oro rimane ancora incerto, in bilico tra rialzo e ribasso

Interessante prova di forza del petrolio che potrebbe avere imboccato la strada dell’inversione rialzista