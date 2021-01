Il termine petite-size applicato alla moda è di derivazione statunitense e indica l’attenzione nell’abbigliamento verso persone di medio-bassa statura, alte tra 1,53 e 1,63 metri. Molte catene di moda e rivenditori vari hanno, nei loro siti, sezioni appositamente dedicate a queste stature. La cosa che sorprende è che questi capi sono studiati a pennello per valorizzare stature minute e poco si prestano ad altezze smisurate. Ecco perché essere basse non è uno svantaggio con la moda petite e con questi capi.

Il cappotto nella moda petite

Uno dei capi indubbiamente più difficili da portare per le persone basse è il cappotto. Acquistando un cappotto anche di taglia minuta, la lunghezza dei fianchi laterali risulta eccessiva. Tanto per fare un esempio, il cappotto classico misura all’incirca tra i 106 e i 120 centimetri nella taglia S. Per la moda petite, il cappotto taglia S arriva a 94 centimetri di lunghezza totali.

Cambia anche la lunghezza della manica e del collo, con la conseguenza che i capi petite valorizzano le figure basse e non quelle alte. La moda petite è semplicemente la rivincita delle stature minute che sentono costantemente dire cosa non indossare.

I jeans per le stature minute

Cappotti, jeans e scarpe: essere basse non è uno svantaggio con la moda petite e con questi capi. Anche per i jeans e le scarpe, infatti, esistono le sezioni “petite”, all’interno delle quali trovare infinita scelta. Le persone basse conoscono il fastidio di acquistare una taglia M di jeans e notare che riempie perfettamente i fianchi, ma accorcia e infagotta le gambe.

Questo perché il jeans in eccesso in termini di lunghezza, crea fastidiosi accumuli di tessuto sulle caviglie e accorcia la figura. La moda petite crea jeans di minore lunghezza e adatti alle basse stature. Un trucco? Anche i jeans classici vanno bene se l’attenzione è verso modelli Capri, corti alla caviglia, che costituiranno normalissimi jeans per le ragazze petite.

Scarpe, intimo e abbigliamento sportivo

Nella moda petite abbiamo anche le scarpe, che presentano misure più ridotte per una calzata più gentile. E poi l’intimo, che costituisce un grande problema per le persone di statura bassa e corporatura minuta. La moda petite risolve l’inconveniente, con intimo su misura per fisici più esili.

Questo trend non tralascia neppure l’abbigliamento sportivo, per consentire alle stature minute di fare sport con un pantaloncino biker della giusta misura.