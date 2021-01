Ecco il procedimento per creare un primo piatto leggero e gustosissimo, la pasta alla norma “sbagliata”. Scopriamo come prepararla per deliziare i nostri palati.

Gli ingredienti

La lista degli ingredienti per circa quattro persone:

a) 500 grammi di rigatoni;

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

b) due melanzane viola di medie dimensioni;

c) una testina di aglio;

d) otto pomodori grossi;

e) 200 grammi di mozzarella di bufala DOP;

f) sale, quanto basta;

g) pepe, quanto basta.

Il procedimento

In primis bisogna procedere con la preparazione del sugo.

Dunque, su un tagliere pulito, adagiare i pomodori lavati e tagliarli in quattro. Ripetere l’operazione.

Prendere una padella e versare un filo di olio. Sbucciare una testina di aglio e metterla a rosolare su tutti e due i lati. Aspettare che diventi dorata e poi aggiungere i pomodori tagliati, tenendo la fiamma bassa.

Lasciare andare il composto una decina di minuti per farli appassire adeguatamente. Salare e pepare secondo il proprio gusto personale.

Nel frattempo prendere le melanzane, sciacquarle e pulirle. A parte, prendere una padella adatta per poterle grigliare e riscaldarla sulla fiamma.

Tagliare l’ortaggio a rondelle di spessore omogeneo, facendo attenzione a non ottenerle più spesse di un dito. Grigliarle il più possibile a seconda dell’ampiezza della padella. Generalmente vanno tenute cinque minuti per lato ma, in questo caso, dato che completeranno la cottura nel sugo, il tempo può essere ridotto.

Una volta che si sono adeguatamente ammorbidite, tagliarle a tocchetti e inserirle nella padella con i pomodori. Girare adeguatamente. Mettere su una pentola d’acqua salata. Al bollore gettare la pasta e aspettare il tempo indicato.

Una volta attesi i minuti indicati, scolarla e saltarla nel sugo. Aggiungere la mozzarella tagliata a tocchetti.

Oggi abbiamo spiegato come un primo piatto leggero e gustosissimo, la pasta alla norma “sbagliata”. Se desidera avere altre idee per preparare della pasta da capogiro, ecco qui una ricetta perfetta: un piatto da chef semplice da preparare per stupire la propria dolce metà.