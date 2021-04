Denaro e buona sorte si conquistano, ma si possono anche attirare. Si narra che alcune piante siano una potente attrazione per soldi e fortuna. Alcune di queste sono bellissime e perfette per dare un tocco di classe all’ambiente in cui sono collocate. Sono facilissime da trovare, costano molto poco e la loro manutenzione non richiede molto impegno. Per attirare denaro e fortuna e rendere elegante e di classe ogni appartamento questa è una soluzione formidabile e semplicissima. Vediamo quali sono queste piante.

La pianta cinese delle monete e dell’energia positiva

La Pilea Peperomideas è comunemente chiamata la pianta cinese delle monete. Non è difficile capire cosa attrae. Ma oltre al denaro, si dice che attiri energia positiva. È ideale per ambienti interni come appartamenti o uffici. La sua foglia è larga a forma circolare, che conferisce molta eleganza alla pianta. Dovrebbe stare in locali con una temperatura non inferiore ai 13 gradi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Non va innaffiata troppo frequentemente, solamente ogni volta che il terreno diviene asciutto. Per la sua collocazione meglio tenerla vicino ad una finestra, ma è consigliabile non alla luce diretta del sole. Si può facilmente comprare anche su piattaforme di commercio online a partire da meno di 10 euro.

Per attirare denaro e fortuna e rendere elegante e di classe ogni appartamento questa è una soluzione formidabile e semplicissima: l’albero di Giada

Un’altra pianta che si dice porti soldi è la Crassula ovata. È comunemente conosciuta anche con il nome di albero dei soldi o come albero di Giada. Anche questa come molte piante che si dice portino soldi, ha le foglie circolari. Le foglie dell’albero di Giada richiamano la forma di un uovo, da cui il nome. La fioritura avviene tra la stagione primaverile e quella estiva, quindi è perfetta per questo periodo. In genere raggiunge il metro d’altezza. Può essere acquistata presso tutti i vivai. Ma si trova anche in alcuni punti vendita della grande distribuzione con meno di 20 euro.

Poiché resiste a temperature fino a -4 gradi, in estate può essere lasciata ad abbellire balconi o terrazze. Ma in inverno è meglio metterla in un posto riparato. Magari in una serra oppure nell’appartamento, ma possibilmente vicino alla finestra per godere della luce diretta.