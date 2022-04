Amico o nemico della salute umana? Nell’ultimo decennio non si fa altro che parlare di colesterolo, tuttavia sono tanti i miti che ruotano intorno a questo lipide steroideo.

Il ruolo fondamentale del colesterolo nel corpo umano

Il colesterolo svolgerebbe diversi ruoli importantissimi nel corpo umano, pertanto la sua presenza è a dir poco indispensabile. In primis, è un costituente delle membrane cellulari e svolgerebbe un ruolo essenziale nella trasmissione degli impulsi nervosi. Sarebbe inoltre indispensabile per la produzione di alcuni ormoni, come quelli specificamente maschili e femminili, e anche del cortisolo. In più sarebbe il precursore della vitamina D e favorirebbe l’assorbimento del calcio.

Se presente in eccesso, questo lipide sarebbe una delle cause principali della formazione di processi infiammatori aterosclerotici. Una condizione infiammatoria dei vasi che comporterebbe un irrigidimento della parete degli stessi e la formazione di placche lipidiche che, con il passare del tempo, aumenterebbero significativamente il rischio cardiovascolare.

Ecco quali sono i livelli di colesterolo ottimali per rimanere in salute e aiutare a proteggersi da rischi di ictus, infarti e malattie cardiovascolari

Ma quali sono i valori di colesterolo ottimali? Siamo sicuri di conoscerli davvero?

Nei laboratori moderni spesso si legge che i valori di colesterolo totale idonei dovrebbero essere <200 mg/dl. Mentre i valori di LDL dovrebbero essere <120 mg/dl.

Tuttavia, secondo evidenze scientifiche, per evitare la formazione di placche aterosclerotiche il valore fisiologico di colesterolo totale dovrebbe essere <160 mg/dl. Mentre quello di LDL dovrebbe essere compreso e non superare i valori tra i 50 e i 70 mg/dl. I valori si abbasserebbero ancora per i pazienti fortemente a rischio, per i quali i valori di LDL idonei sarebbero intorno ai 40 mg/dl.

Ecco, dunque, quali sono i livelli di colesterolo ottimali per mantenere il cuore in salute.

Consigli utili

In una società obesogena come quella occidentale mantenere il colesterolo nel range prestabilito diventa un’impresa non di poco conto. Tuttavia, per farlo, alla base vi è una corretta conoscenza dei parametri di colesterolo da non superare. Inoltre, importantissime sarebbero anche le abitudini alimentari e lo stile di vita che si conduce.

Il consiglio, infatti, è quello di praticare maggiore attività sportiva, o comunque di aumentare il movimento totale giornaliero e di preferire un’alimentazione prevalentemente vegetale. Le sostanze animali e grasse andrebbero inserite con minore frequenza, mentre andrebbero completamente evitate cattive abitudini. Ad esempio, alcool e fumo di sigarette risulterebbero aggravanti notevoli.

