Il Natale è alle porte e molti sono letteralmente in fibrillazione per questo giorno. Dopo gli addobbi, i regali e le luci sparse per tutta casa, non rimane che una cosa da fare. Scegliere il giusto menù per poter coronare questa giornata così speciale. Le ricette, che si servono durante il giorno di Natale, aiutano a scaldare il cuore e ad unire ancora di più tutti i presenti. Infatti, attorno alla tavola, si avverte un senso di calore e di affetto, che sicuramente il cibo può rappresentare al meglio. Ma molti vorrebbero essere più originali e non cucinare solo le tradizionali ricette, che tutti comunque amiamo.

La ricetta super raffinata che stupirà qualsiasi ospite a Natale e che renderà l’atmosfera magica

Ci sono diverse persone che provano ogni anno a rendere ancora più magico questo giorno con un piatto strano, particolare e originale. Stupire la famiglia e gli amici con una ricetta insolita, infatti, dà certamente una soddisfazione non indifferente. E se siamo a corto idee, ci potrebbe essere un suggerimento che sicuramente ci farà più che comodo. Un piatto davvero particolare potrebbe totalmente rivoluzionare il nostro pranzo. Per realizzarlo, ci serviranno:

200 grammi di polpa di Chianina;

misticanza;

1 melagrana;

cipolla;

80 ml di salsa di soia dolce;

60 ml di sciroppo di acero;

2 melanzane;

aceto di vino bianco;

anice stellata;

semi al wasabi;

80 gr di parmigiano.

Tutti questi ingredienti daranno vita a un delizioso piatto da presentare durante questo giorno.

Sono questi i passaggi da eseguire per realizzare la nostra originalissima ricetta

Per prima cosa, procuriamoci una pentola pulita e al suo interno versiamo alcuni degli ingredienti. Dunque, mettiamo 2 spicchi di cipolla sbucciata, l’anice stellata e lo sciroppo d’acero. Aggiungiamo, poi, anche la salsa di soia e, dopo averlo spremuto, il succo di melagrana. Concentriamoci poi sulla carne, regina del piatto, e battiamola con il coltello mentre tagliamo a listelle le melanzane e le facciamo cuocere in forno per qualche minuto. Aggiungiamo questi ultimi due ingredienti nella pentola, con un po’ di sale e olio e facciamo saltare.

In un altro pentolino, invece, facciamo indurire il parmigiano, così da creare una cialda. Su di essa, versiamo ancora un po’ di succo di melagrana e al suo interno, invece, mettiamo la carne cotta con tutti gli ingredienti. Cospargiamo il tutto con un po’ di olio e con i semi al wasabi et voilà. Ecco la ricetta super raffinata che stupirà qualsiasi ospite a Natale e che renderà l’atmosfera magica.

