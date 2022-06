L’estate è ufficialmente iniziata e molti di noi inaugurano la stagione dell’abbronzatura e di bagni di sole. I fan di queste pratiche sanno bene come sia fondamentale preparare la pelle per il sole, se vogliamo avere un colorito perfetto senza chiazze. È indispensabile anche trattare la pelle dopo l’esposizione al sole, per avere un’abbronzatura duratura ed uniforme. Oggi vogliamo proprio parlare di un prodotto che è perfetto per questi scopi ma che possiede molte altre proprietà. Ecco in che modo esalta l’abbronzatura e illumina anche la pelle più secca questo prodotto ala moda che riempie la pelle di brillantini.

Un prodotto antico tra tradizione ed innovazione

Chi ama i profumi e gli oli per mantenere l’idratazione di pelle e capelli conosce bene prodotti come l’olio di argan, quello di cocco o di sapote. Si tratta di prodotti di origine araba, indiana e messicana usati da centinaia di anni dalle popolazioni locali. Grazie alle loro proprietà sono diventati celebri ed amati anche dalle nostre parti. Oggi, vogliamo andare in una destinazione ancora più lontana, dove da millenni viene preparato un olio perfetto per la pelle, che possiede un profumo incredibile. Stiamo parlando del monoi, una preparazione tipica della Polinesia francese, in cui viene estratto da alcune varietà di gardenia.

Questo olio possiede un profumo che inebria chi lo indossa e chi ci passa accanto, con le sue note fruttate tropicali e che subito ci trasporta col pensiero in queste lande lontane.

Esalta l’abbronzatura e illumina anche la pelle più secca e squamosa questo olio profumato che ci fa sognare i tropici

Ma le sorprese non sono finite qui, il monoi, infatti, possiede un grande potere idratante che conferisce alla pelle un tipico brillo dorato. Esalta alla perfezione l’abbronzatura ed il nostro colorito, rendendo la pelle elastica e morbida. Inoltre, grazie all’alto potere idratante, permette all’abbronzatura di durare più a lungo. Molti produttori di questo olio perfetto per l’estate aggiungono agli ingredienti delle miche vegetali per un effetto glitterato molto glamour. Grazie a questi glitter disciolti nell’olio la nostra pelle sarà ancora più luminosa e illuminata. Perfetto per un party in piscina, questo olio dorato è perfetto dopo un bagno in mare per dare elasticità ed idratazione alla pelle che rischia di seccarsi.

Approfondimento

Altro che puzza di ascelle e di sudore, grazie a questo trucco lasceremo una scia profumata che farà innamorare i passanti