Chi di noi lavora fuori casa sa bene come passare molte ore a lavoro e in giro possa avere i suoi svantaggi. Se al mattino presto siamo freschi e profumati, dopo molte ore iniziamo ad accusare segni di stanchezza. In particolare, se abbiamo una vita intensa e non abbiamo il tempo per una doccia a metà giornata, dopo alcune ore possiamo iniziare ad vere un cattivo odore.

Tra la puzza di sudore e l’alito cattivo, spesso ci sentiamo in imbarazzo e uno spruzzo di deodorante non basta. Oggi, perciò, vogliamo parlare di un trucco conosciuto dagli amanti dei profumi per mantenere un buon profumo per molte ore. Infatti, altro che puzza di ascelle e di sudore, grazie a questo prodotto saremo freschi e profumati fino a sera.

L’importanza della routine dopo la doccia

Se vogliamo mantenere la pelle fresca e un buon profumo, dobbiamo seguire le giuste dritte quando usciamo dalla doccia.

Iniziamo dicendo che il layering di diversi prodotti con lo stesso profumo è una delle migliori tecniche. Altro non dovremo fare che usare saponi e bagnoschiuma con le stesse profumazioni delle nostre fragranze. Molte case profumiere vendono set di prodotti perfetti per questo scopo.

Dopo una doccia rinfrescante possiamo procedere all’asciugatura accurata. Ora possiamo usare una crema idratante, o neutra, per preparare la pelle oppure di una profumazione simile al nostro profumo.

Dopo aver steso la base di crema, possiamo passare al momento più importante.

Altro che puzza di ascelle e di sudore, grazie a questo trucco lasceremo una scia profumata che farà innamorare i passanti

Se anche noi lamentiamo che i profumi sulla nostra pelle non sono persistenti e dopo due minuti non si sentono più, dobbiamo provare questo metodo.

I profumi molecolari sono perfetti per fare layering, perché reagiscono con i profumi classici e li rendono più intensi. Non dovremo fare altro che spruzzare il molecolare dietro alle orecchie e sui polsi, ma anche sul collo e sui capelli. Dopo due minuti possiamo spruzzare la nostra classica fragranza. Grazie ai loro ingredienti chimici di sintesi, come l’ambroxan e le aldeidi, il potere delle essenza si moltiplica.

Sin da subito noteremo che l’unione di questi due prodotti creerà un mix intensissimo e persistente. Ma non solo, infatti lasceremo la scia e e i passanti si volteranno per annusare il nostro profumo.

