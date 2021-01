Non c’è nulla che possa rallegrare la nostra casa come una bella pianta rigogliosa appena portata a casa dal negozio di fiori. Con grande orgoglio le diamo ovviamente il posto d’onore sul nostro davanzale, dove tutti la potranno ammirare.

Ma dopo qualche giorno notiamo con preoccupazione che la nostra piantina non sembra più molto in forma. Forse ha assunto un aspetto triste, comincia a sfiorire, e le foglie appaiono un po’ malaticce. Ma perché questo accade? Spesso quando una nuova pianta ha difficoltà ad adattarsi all’ambiente di casa nostra, è perché abbiamo fatto degli errori nella sua cura.

E ce n’è uno in particolare di cui molti cadono vittima. È l’errore che facciamo quasi sempre quando portiamo a casa una piantina dal fioraio e che può accorciarle la vita.

Non facciamo l’errore di lasciare la pianta avvolta nella plastica

Di solito le piante che acquistiamo dal fioraio sono avvolte da una coloratissima carta plastificata intorno al vaso. Spesso anche il fusto della pianta stessa è avvolto in plastica trasparente. Questa serve infatti a proteggerla dalla polvere e dal freddo durante il trasporto.

Ma attenzione: questa plastica andrebbe sempre rimossa una volta portata a casa la nostra pianta. Non stiamo parlando solo della plastica trasparente intorno al fusto della pianta, ma anche quella intorno al vaso. Un vaso avvolto da uno strato di plastica non farà respirare bene la pianta. Perciò potrebbero formarsi muffa e umidità all’interno.

Esiste anche un altro errore che facciamo quasi sempre quando portiamo a casa una piantina dal fioraio e che può accorciarle la vita. Vediamo di che si tratta.

Interroghiamo il fioraio su come annaffiarla

Di solito le piante appena acquistate presentano un terreno molto secco, dato che un terreno umido appesantirebbe troppo il vaso in negozio. Può sembrare naturale quindi voler bagnare subito la nostra piantina. Ma attenzione: chiediamo prima al negoziante di quanta acqua abbia bisogno la nostra pianta, quanto spesso, e in che momento della giornata annaffiarla.

Solo così eviteremo gli errori più comuni nella cura delle piante.

Se proprio non abbiamo il pollice verde, non disperiamo: potrebbe fare per noi la pianta del buio, che non ha bisogno di luce e spazio e sa sopravvivere anche se siamo dei giardinieri estremamente sbadati.