Ecco spiegato perché i cani odorano sempre le parti intime

Dopo già qualche mese che un animale domestico comincia a far parte della nostra vita, si inizia ad istaurare un rapporto molto forte. Infatti anche se apparteniamo a due specie diverse, ci sentiamo ugualmente legatissimi al nostro cane, così come al nostro gatto. Sono tante le ragioni per cui questo grande amore viene a crearsi. Prima fra tutte, il fatto che ci sentiamo fortemente responsabili per la loro salute e per il loro benessere fisico e mentale.

Atteggiamenti comuni

In particolare nel cane, siamo soliti notare atteggiamenti che ricorrono molto spesso. Inoltre ci rendiamo conto come non siano propri solo del nostro amico a quattro zampe, ma anche di tutti gli altri esemplari. Dal rotolarsi in mezzo al fango a saltare in braccio alle persone che trova simpatiche, sono tanti i comportamenti che fido ci mostra nel corso del tempo. In questo articolo vogliamo parlare di un’attitudine molto comune che scaturisce tra i padroni non poca curiosità. Dunque ecco spiegato perché i cani odorano le parti intime.

Questione di ghiandole

Come sappiamo i cani possiedono un olfatto molto più sviluppato del nostro. Grazie alle narici infatti riescono a comprendere moltissime cose che noi siamo invece abituati a scoprire utilizzando altri sensi. Dunque per i cani annusare vuol dire conoscere, imparare e sperimentare. Andiamo dunque a vedere però perché di tutto il corpo, scelgono sempre di odorare la zona inguinale.

Tutti noi possediamo quelle che vengono definite ghiandole sudoripare. Quest’ultime sono posizionate sotto le ascelle e, appunto, vicino alle parti intime.

Proprio per questo fido annusa in queste zone, in quanto sente meglio i nostri odori. Annusarci per il cane vuol dire inquadrarci meglio, comprendere molte informazioni che non avrebbe modo di scoprire altrimenti. Dalla nostra salute ad anche addirittura le nostre abitudini alimentari, il cane riesce a capire tutto facendo questo gesto. E il modo che trova più semplice e immediato è quello di venirci vicino ed odorare le parti intime. Gesto che poi, d’altronde, riprende anche con gli altri cani, annusando il sottocoda. Dunque ecco spiegato perché i cani odorano le parti intime.