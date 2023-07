Contro il caldo questa bevanda ricca di vitamine, sali minerali e fibre aiuta a contrastare anche il gonfiore addominale

Nelle giornate estive con il caldo rovente, non c’è cosa migliore di una bevanda fresca. Ecco cosa bere per ottenere anche tantissimi effetti benefici per il nostro organismo.

Per contrastare il caldo oltre al condizionatore è fondamentale seguire determinate regole anche a tavola. Se è vero che in estate si ha meno appetito è altrettanto vero che è più facile cadere in tentazione consumando gelati e bibite troppo zuccherate. Per combattere le temperature elevate e l’afa insopportabile, è importante seguire un’alimentazione sana ed equilibrata e prediligere frutta e verdura di stagione. Ad esempio anguria, fragole, ciliegie, peperoni, zucchine.

In tal modo oltre a fare il pieno di vitamine e sali minerali, grazie all’acqua contenuta in frutta e verdura possiamo mantenere il nostro corpo ben idratato. Tra i vegetali con il più elevato contenuto d’acqua rientrano sicuramente i cetrioli il cui sapore rende i nostri piatti molto gustosi. In particolare, possono utilizzarsi per arricchire le nostre insalate o per la preparazione di gustose creme salate. Peraltro, se consumato con la buccia contribuisce al fabbisogno giornaliero di fibra.

Contro il caldo questa bevanda ci aiuta a farci sentire più freschi e a depurarci

Il cetriolo oltre ad essere estremamente dissetante è un ortaggio depurativo e dagli effetti diuretici.

È un grande alleato di chi segue un’alimentazione a basso contenuto calorico in quanto è povero di calorie. Basti pensare che 100 grammi di cetrioli contengono appena 14 calorie e grazie al loro contenuto d’acqua contribuiscono a rilasciare un senso di sazietà. Inoltre l’acqua in essi contenuta, circa il 95%, aiuta a fornire la giusta idratazione all’organismo e a contrastare il gonfiore addominale. Peraltro, grazie alle sue fibre contribuisce a depurare il nostro corpo e a promuovere il buon funzionamento dell’intestino. Per aiutare l’organismo a mantenersi idratato, potremmo preparare una deliziosa acqua al cetriolo. Contro il caldo questa bevanda apporta numerosi effetti benefici e potremmo consumarla in sostituzione di bevande zuccherate e gasate, peraltro nocive per la nostra salute.

Come prepararla da gustare nei pomeriggi di afa insopportabile

Per preparare la nostra deliziosa bevanda basterà un litro e mezzo di acqua naturale un cetriolo, mezzo limone e qualche foglia di menta. Dopo averlo lavato per bene sotto l’acqua corrente, tagliamo il cetriolo a fettine e lo mettiamo in una brocca. Aggiungiamo l’acqua e il succo di limone e mescoliamo. Mettiamo poi la brocca in frigorifero per almeno tre ore o per tutta la notte per massimizzare il sapore del cetriolo. A questo punto non ci resta che gustarla, aggiungendo qualche foglia di menta.

