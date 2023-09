Eredità di Berlusconi: a quanto ammontano le tasse di successione in Italia e quanti soldi hanno pagato Marina, Piersilvio e gli altri per riscattare il patrimonio

Silvio Berlusconi è un personaggio che resterà scolpito nella memoria degli italiani, sia politico che come imprenditore. Per quanto riguarda il suo testamento, invece, ecco quanto hanno sborsato in tasse i figli per entrare in possesso di un impero economico.

Il testamento di Silvio Berlusconi è stato letto agli eredi dal notaio Arrigo Roveda, così come consegnato da Marta Fascina, l’ultima compagna del Cavaliere, il 5 luglio 2023. Così sono state rivelate le ultime volontà dell’ex Premier, sulla spartizione dell’eredità miliardaria.

Volontà che sono state rese note alla Nazione il giorno seguente, dopo che il contenuto è stato visionato in esclusiva dall’Ansa, rendendo note le cifre spettanti a ciascun erede. Molti però, si sono posti una domanda diversa sull’eredità di Berlusconi: a quanto ammontano le tasse di successione nel caso di un patrimonio così ingente e composito? Vediamo intanto le cifre. Oltre ai figli di Berlusconi, nella lettera erano nominati altre persone vicine al Cavaliere. Il testamento dunque ha prescritto la donazione di 100 milioni di euro a Paolo Berlusconi e Marta Fascina, mentre 30 milioni di euro spettano a Marcello Dell’Utri.

Eredità di Berlusconi: la divisione tra i figli

Per quanto riguarda invece il gruppo Fininvest, ai figli Marina e Piersilvio, avuti da Elvira Dall’Oglio, va il 53% del gruppo suddiviso in quote paritarie. In una nota, firmata anche dai fratelli Barbara, Eleonora e Luigi, figli di Veronica Lario, si informa che nessun soggetto deterrà il controllo indiretto e solitario su Fininvest SpA. Questo potere, a quanto pare, resterà appannaggio esclusivo di Silvio Berlusconi.

A quanto ammonta complessivamente il patrimonio

Aziende, imbarcazioni, quote societarie, elicotteri, ville e quadri, sono alquanto difficili da quantificare, anche se il suo patrimonio dovrebbe aggirarsi all’incirca attorno ai 7,1 miliardi di euro secondo Forbes. Essendo morto da coniugato, i due terzi dell’eredità di Berlusconi va di diritto ai figli. Per quanto riguarda l’intero patrimonio immobiliare del cavaliere, parliamo di una cifra prossima ai 700 milioni di euro. Fininvest, invece, dovrebbe avere un valore compreso tra i 3 e i 4 miliardi.

Eredità di Berlusconi: a quanto ammontano le tasse di successione

Quanto verseranno allo Stato gli eredi di Berlusconi per pagare la famosa tassa di successione? In Italia, è prevista una tassazione del 4% sui patrimoni in linea diretta. La cifra esatta che ogni figlio dovrà versare allo stato è difficile da calcolare con esattezza. Dovrebbe comunque aggirarsi attorno ai 280 milioni di euro a testa, ammettendo che la stima di 7,1 miliardi di euro formulata da Forbes sia corretta.

