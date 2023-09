Quanti soldi guadagna Giulia De Lellis con un post su Instagram e il cachet per il Grande Fratello VIP 2

Negli ultimi giorni si sta parlando molto di Giulia De Lellis a causa di una disputa con i Ferragnez. Ma chi è e quanto guadagna grazie ai social e alle apparizioni televisive?

Giulia De Lellis è un ex volto di Uomini e Donne nonché giovane influencer, conduttrice televisiva e autrice di un libro autobiografico presto diventato Best Seller su Amazon.

Ha un grande seguito grazie al quale riesce a guadagnare molti soldi tramite le sponsorizzazioni. È addirittura tra le persone che riescono ad arricchirsi di più al mondo usando Instagram. Nello specifico figura al posto 114 di suddetta classifica.

Quanti soldi guadagna Giulia De Lellis con un post su Instagram?

La cifra è esorbitante e risale a tre anni fa. Pertanto potrebbe addirittura essere cresciuta in questo lasso di tempo. Si tratta di ben 11.600 euro, che le permetterebbero di guadagnare complessivamente 820 mila euro l’anno.

Ecco qual era il suo cachet per il GF VIP 2

Abbiamo svelato quanti soldi guadagna Giulia De Lellis con un post su Instagram. E invece qual era il suo cachet per la partecipazione al Grande Fratello? Sembra che in quel caso Giulia De Lellis abbia addirittura percepito una cifra che va dai 15.000 ai 20.000 euro a puntata.

Insomma, uno stipendio di tutto rispetto, che lascia ben intuire l’apprezzamento e l’affetto che il pubblico nutrono verso la sua figura.

Il patrimonio stimato e le esperienze televisive come conduttrice

Non esistono, al momento, stime precise del patrimonio di Giulia De Lellis ma dobbiamo tenere conto che i suoi guadagni non derivano solo da Instagram o dai social in generale.

Al momento la giovane influencer è conduttrice di un talent (Call of Beauty) su Real Time e la sua fama si è indubbiamente accresciuta. Non si tratta della sua prima esperienza del genere, dacché in passato ha affiancato Gemma Galgani per Giortì e ha poi condotto la prima edizione italiana di Love Island.

