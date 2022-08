Ogni nazione racconta la sua storia attraverso le opere architettoniche, i monumenti e i musei. L’Italia è una di quelle che meglio raccoglie una ricchezza incredibile di opere artistiche delle più svariate. Per fortuna ci sono i musei che mettono insieme e proteggono quelle più rappresentative.

Tra i più importanti il Museo Nazionale di Napoli, i Musei Vaticani a Roma, gli Uffizi a Firenze, il Museo Egizio di Torino. Tra questi il più visitato sono gli Uffizi di Firenze, che attira visitatori italiani e stranieri.

Anche all’estero troviamo dei musei di grande levatura. Il Louvre di Parigi, il Museo del Prado in Spagna, il Museo archeologico di Atene e ancora altri. Ve ne è anche uno che era una stazione ferroviaria ma ora è molto di più.

Per un museo molto caratteristico ci spostiamo in Germania, a Monaco di Baviera. Il Nachttopfmuseum, come si capisce dal nome, raccoglie tutti i vasi da notte più celebri della storia. Sono quelli appartenuti a re e regine, personaggi famosi, dai materiali più ricercati e vere opere d’arte. Un museo da visitare se ci si trovasse a passare per Monaco, la città più fiorente a Sud della Germania.

Era una stazione ferroviaria ma ora è uno dei musei più importanti al Mondo

Lasciando la Germania potremmo fare tappa a Parigi. Una città che in parte è stata ricostruita interamente tra 1850 e il 1870 circa. Il re Napoleone III e il prefetto Hausmann ridisegnarono il volto della capitale dando vita ad una Parigi moderna. Il progetto di rendere Parigi una grande città fu iniziato da Napoleone Bonaparte. Tra le cose che mise in opera, ci fu anche l’apertura del Louvre nel 1793. Un museo vastissimo che raccoglie opere di diversa provenienza.

Ma sulla Senna sorge a poca distanza da Notre Dame, il Museo d’Orsay. Si direbbe nato da poco, se si considera che è stato creato dal presidente Mitterand nel 1989. L’idea è stata di riabbellire la Gare d’Orsay, la vecchia stazione ferroviaria, costruita in occasione dell’Esposizione universale nel 1900. Un edificio magnifico ricco di vetrate, di stile misto. Gli italiani hanno contribuito all’installazione interna con l’architetto Gae Aulenti.

I quadri celebri dell’Impressionismo

Il museo ha la caratteristica di raccogliere le opere di pittori tra il 1840 e il 1914, in particolare degli Impressionisti. Questi pittori avevano creato un nuovo modo di vedere e di dipingere. Fra i più celebri vi sono Claude Monet, Paul Cezanne, Edgar Degas, Edouard Manet, Pierre Auguste Renoir. Oltre a questi anche le tele del post-impressionismo come quelle di Paul Gauguin e Vincent van Gogh.

Dei nomi famosi che attirano visitatori da tutto il Mondo.

Lettura consigliata

Nasce su una rocca di conchiglie fossili questo borgo incantevole d’Italia con accanto interminabili spiagge bianche profumate di gelsomino