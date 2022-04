L’Italia è un Paese bellissimo, ricchissimo di storia e cultura. Vanta la prima posizione nel Mondo per siti UNESCO, ben 58. Lasciando alle sue spalle la Cina con 56 e la Germania con 50. Tra questi abbiamo 5 siti naturali, le Isole Eolie, il Monte San Giorgio, le Dolomiti, il Monte Etna e le Antiche faggete primordiali dei Carpazi. Vanta anche 8 paesaggi culturali, la Costiera Amalfitana, Portovenere, le Cinque Terre e Isole, il Parco Nazionale del Cilento e il Vallo di Diano. Abbiamo i siti archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di Padula, i Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.

Non solo Musei Vaticani, Colosseo, Gallerie degli Uffizi, Museo Egizio, Parco Archeologico di Pompei ma è possibile visitare gratuitamente tutti i luoghi della cultura in Italia dal primo maggio 2022

Rientra tra questi tesori anche la Val d’Orcia, le Ville e i giardini medicei, i Paesaggi vitivinicoli del Piemonte (Langhe-Roero e Monferrato, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene). L’Italia non è solo una perla dal punto di vista naturalistico ma vanta una storia e una cultura uniche al Mondo. Questo invidiabile sviluppo è il frutto di una civiltà che dagli etruschi e romani non ha mai smesso di crescere e produrre capolavori. L’Italia è stata il luogo di incontro di moltissime culture provenienti da molteplici tradizioni e popoli.

Questo enorme patrimonio dell’umanità è oggi a nostra disposizione. Possiamo ammirarlo ogni giorno anche semplicemente passeggiando tra le strade delle nostre città. I musei e i luoghi della cultura in Italia conservano grandi capolavori della storia dell’uomo. Non solo Musei Vaticani, Colosseo, Gallerie degli Uffizi, Museo Egizio, i grandi scavi di Pompei ma oggi possiamo visitare i principali luoghi della cultura italiana gratuitamente.

L’iniziativa del Ministero della Cultura

Questo è possibile grazie alla conferma dell’iniziativa statale domenica al museo. Dal primo maggio 2022 ogni prima domenica del mese sarà possibile visitare la lunga lista di musei e centri culturali statali in Italia. A seguito del Decreto Legge numero 24 del 24 marzo 2022 cessa lo stato di emergenza sanitario. Per accedere ai musei, ai siti archeologici e, in generale, ai luoghi della cultura non sarà più necessario il Green Pass. Rimarrà, invece, l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine.

Dunque, un’ottima iniziativa da sfruttare per il weekend e per le nostre gite fuori porta. Soprattutto con le giornate di primavera sempre più lunghe e soleggiate, potrebbe essere davvero stimolante passeggiare tra alcuni dei luoghi più belli del Mondo.

Approfondimento

Non solo giardini incantati con ciliegi, rose e tulipani in fiore ma anche la magia della primavera in questi angoli segreti di Roma