Negli ultimi anni quasi tutte le agevolazioni statali riconosciute alle famiglie sono erogate in base alla reale condizione economica dei nuclei. In questo modo si tenta di corrispondere benefici di importi maggiore a chi ne ha veramente bisogno. Come nel caso dell’assegno unico per i figli, il cui importo varia in base all’ISEE del nucleo familiare.

L’ISEE serve a determinare proprio la situazione economica delle famiglie. In base al suo valore si può accedere a determinati servizi e prestazioni. Ovviamente più questo valore è basso e maggiori sono le agevolazioni che è possibile avere. E proprio per questo motivo si tenta sempre di abbassare l’ISEE. Nell’abbassarlo si deve, però, rimanere sempre nella legalità perchè rischia sanzioni fino a 25.882 euro chi sbaglia nella compilazione della DSU.

Calcolo dell’ISEE, errori e omissioni

Per calcolare l’ISEE è necessario compilare una DSU . Ma cosa accade se nella dichiarazione sono presenti errori? L’INPS invia una comunicazione in cui chiede di rivedere la dichiarazione resa correggendo gli errori. Agli sbagli che individua l’istituto, quindi, deve essere posto rimedio. Questo anche se, nella dichiarazione, si è omesso qualche dato determinante al calcolo.

Per rimediare il contribuente può presentare un modello integrativo FC3 con cui aggiungere i dati mancanti. In alternativa si può compilare nuovamente la DSU inserendo tutti i dati corretti. In entrambi i casi si procede a rettificare l’ISEE sanando errori, omissioni e difformità presenti nella dichiarazione.

Rischia sanzioni fino a 25.882 euro e reclusione fino a 3 anni chi commette questi errori nella dichiarazione

Quando si compila la DSU, in ogni caso, bisogna fare molta attenzione. Se non si procede alla rettifica dell’ISEE difforme o errata si rischiano, infatti, sanzioni molto severe. Che possono essere solo amministrative o sfociare anche nel penale. Le sanzioni pecuniarie vanno dai 5.164 euro fino a 25.882 euro. In ogni caso la sanzione non potrà superare di 3 volte il beneficio di cui si è goduto con l’ISEE errato.

Ma se l’ammontare totale dell’agevolazione di cui si è goduto supera i 3.999,96 euro si incorre anche in una sanzione penale. Ed in questo caso si può rischiare anche la reclusione che va da 6 mesi a 3 anni. Queste sono le conseguenze dirette di un ISEE difforme o errato.

Ma bisogna considerare anche che ci sono anche delle conseguenze indirette. In primo luogo, se il valore dell’ISEE corretto è superiore si possono perdere tutti i benefici legati all’indicatore. Ma i Bonus non saranno solo sospesi. L’Agenzia delle Entrate, poi, provvederà a recuperare le somme erogate e non spettanti. O della differenza tra quanto percepito e quanto realmente spettante.

Approfondimento

Come abbassare legalmente l’ISEE con un metodo semplice e geniale che ti svuota conto corrente e libretto di risparmio