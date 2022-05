Molti di noi stanno programmando le ferie estive. Abbiamo già parlato di splendide località italiane come il Lago di Serraia, luogo ideale per una gita coi bambini. Se, invece, fossimo alla ricerca di un’esperienza unica vivendo per il tempo di una vacanza nel vero paradiso terrestre. Ci troviamo in territorio portoghese ma questo arcipelago è equidistante da New York e dalla capitale. Esattamente 4.000 km da entrambe le città. Stiamo parlando delle Isole Azzorre. L’arcipelago delle Azzorre si divide in tre gruppi di isole: il Gruppo Centrale con Graciosa, Terceira, São Jorge, Pico e Faial. Ad Ovest troviamo le isolette di Flores e Corvo, mentre ad Est São Miguel e Santa Maria. Vediamo però cosa ci stupirà in queste splendide isole

Equidistanti da Lisbona e da New York queste isole sono il paradiso terrestre fra azalee spontanee e acque oceaniche, l’ideale per una vacanza da nababbi spendendo poco

Le temperature sono assolutamente miti, oscillando dai 13° ai 22° con un giusto grado di umidità che scalda l’aria. In questo arcipelago nel mezzo dell’Oceano Atlantico, troveremo distese immense di fiori spontanei che vengono irrigati naturalmente dalle piogge notturne. Faial, ad esempio viene denominata “The Blue Island” perché nella bella stagione è completamente ricoperta di ortensie blu. Un vero Eden terrestre anche per l’aria pura e fresca. È una splendida sensazione svegliarsi alla mattina ed avere il viso sfiorato dalla purissima brezza dell’oceano.

Lo Spettacolo della Natura

L’intero arcipelago è di origine vulcanica e si possono ammirare alcune colate laviche. Inoltre è consuetudine locale arrostire le pannocchie di grano nelle solfatare. Le Furnas dell’Isola di Terceira sono visitabili grazie ad un itinerario che conduce proprio vicino alle bocche dalle quali fuoriesce l’aria ricca di zolfo. Immersa nell’incontaminato Parco Ribeira dos Caldeiroes potremo ammirare una cascata spettacolare e altissima chiamata “il Velo della Sposa”. Per chi volesse, invece, visitare delle cascate all’interno dei confini nostrani abbiamo suggerito due itinerari che ci faranno vivere vacanze rigeneranti immersi nella natura. Tornando alle Azzorre: sull’Isola di Pico si trova Monte Pico, un vulcano alto 2351 metri. In ogni dove stupiscono le distese floreali con ortensie, hibiscus, azalee e rododendri che prosperano in ogni angolo, anche ai bordi delle strade.

Le Azzorre sono una meta molto economica dato che un volo andata e ritorno partendo dall’Aeroporto Internazionale di Malpensa costa circa 200 euro a persona.

