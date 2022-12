Potremmo preparare un fantastico aperitivo in 10 minuti seguendo queste ricette buonissime

L’aperitivo è la portata che apre le danze ad una cena o pranzo perfetto. Proprio per questo già dall’inizio dobbiamo fare bella figura. Seguendo queste ricette super veloci conquisteremo i nostri invitati!

Quando non si sa cosa fare per un aperitivo tra amici, si va nel panico alla ricerca del menù perfetto. In realtà basta veramente poco per realizzare una cenetta delicata, elegante e che riempie i pancini. Si possono avere tante idee da buttar giù e una di queste la vedremo insieme. Ad esempio, le torte salate sono molto consigliate per un aperitivo veloce in quanto prepararle spesso occupa poco tempo. Ne vediamo di diverse, in modo da poter scegliere quella che più ci aggrada.

Ingredienti della torta salata alle verdure

Per circa quattro persone ci serviranno:

1 rotolo di pasta sfoglia;

1 peperone;

una carota;

½ cipolla bianca;

100 g di piselli precotti;

2 zucchine;

2 uova;

20 g di parmigiano;

100 g di formaggio tipo scamorza;

120 ml di latte.

Aggiungiamo poi anche il sale, il pepe e l’olio. Come possiamo vedere sono tutte verdure.

Potremmo preparare un fantastico aperitivo in 10 minuti da far leccare i baffi

In base alla lista di ingredienti questa preparazione potrebbe sembrare difficile, ma non lo è affatto. Iniziamo tagliando le verdure a dadini. Dobbiamo stare attenti a non tagliarle troppo grosse e di diversa grandezza tra loro, altrimenti si andranno a cucinare in tempi diversi. Una volta che abbiamo le nostre verdure tagliate all’interno di una ciotola, mettiamo un po’ di olio in padella e soffriggiamo la cipolla.

Appena diventerà dorata possiamo buttare giù le verdure e lasciare cucinare. Se essenziale, aggiungiamo anche mezzo bicchiere di acqua. Mettiamo un coperchio in modo che appassiscano. Prendiamo i piselli in scatola e li aggiungiamo quando le verdure saranno quasi cotte. Amalgamiamo tutto e lasciamo cucinare. Aggiustiamo di sale e pepe.

Come riempire la sfoglia

Il riempimento della sfoglia dovrà essere fatto con molta attenzione, altrimenti non si chiuderà bene. Prendiamo la sfoglia e la bucherelliamo con una forchetta. Alziamo i bordi seguendo la forma della teglia. A questo punto, mettiamo le verdure e livelliamo. I bordi rialzati li abbassiamo, come se fosse una crostata. Tagliamo la provola o scamorza e mettiamola sopra. Inforniamo a 200 gradi per circa 20 o 25 minuti. Non appena sarà dorata e cotta sotto, la possiamo togliere.

Torta salata ai 4 formaggi

Se invece desideriamo qualcosa di più semplice, allora seguiamo questa ricetta:

1 rotolo di pasta sfoglia;

150 g di provola;

100 g di emmenthal;

100 g di gorgonzola;

50 g di formaggio grattugiato;

b. di salvia, pepe e latte.

Sarà davvero una ricetta super veloce. Dunque, andiamo a tagliare tutti i formaggi a cubetti. Come abbiamo fatto per l’altra ricetta, mettiamo la sfoglia sulla teglia e bucherelliamo. Mettiamo poi tutti i formaggi e chiudiamo i bordi. Diamo una spolverata di salvia e pepe. Bagniamo con un po’ di latte la superficie della sfoglia e mettiamo a cuocere. In forno a 200 gradi per circa 20 minuti. Avrà un sapore leggermente forte che forse non sarà di gradimento per tutti, però per gli amanti del formaggio è la ricetta perfetta. Davvero potremmo preparare un fantastico aperitivo in 10 minuti grazie alle torte salate.