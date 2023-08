STOP alle vendite sui mercati azionari!? Ora diventa probabile ma attenzione a questa data

Tutto congiura contro, e come avevamo preventivato, quando il ribasso sarebbe iniziato allo scadere del nostro setup del 4 agosto, tutti ben presto si sarebbero fasciati la testa. Forse lo faremo anche noi, ma non adesso, solo a fine mese e solo se si formerà o meno un certo swing ribassista. STOP alle vendite sui mercati azionari!? Ora diventa probabile ma procediamo per gradi.

Oggi scade un importante setup mensile

Oggi è il setup più importante del mese e attendiamo con elevata probabilità uno swing importante sui mercati americani. Gli altri listini come al solito si accoderanno quanto prima. Nelle ultime ore su tutti i mercati azionari internazionali sono stati toccati degli importanti supporti dai quali si potrebbe ripartire. Definitivamente al rialzo? Molto prematura questa risposta ma riteniamo che il quadro grafico sia incoraggiante per assistere a un movimento rialzista di qualche giorno.

La nostra attenzione comunque è posta sulla scadenza del mese. Chiusure inferiori ai seguenti livelli farebbero aprire spazi per un ribasso anche per qualche mese:

Dax Future

15.559

Eurostoxx Future

4.220

Ftse Mib Future

27.470

S&P500

4.385.

Ad oggi le probabilità sono le seguenti: il mese di settembre segnerà un minimo inferiore a quello di agosto.

STOP alle vendite sui mercati azionari!? I livelli da monitorare

Alle ore 18:44 della seduta del 17 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.726

Eurostoxx Future

4.243

Ftse Mib Future

27.985

S&P500

4.407,65.

Sui minimi odierni si sono formate delle divergenze che abbiamo visto in passato su minimi rilevanti. Se non ci sbagliamo entro poche ore assisteremo a una ripresa degli acquisti.

Cosa farebbe continuare invece il ribasso in atto? Se entro domani, al massimo lunedì, non si assiterà a chiusure giornaliere superiori a:

Dax Future

15.843

Eurostoxx Future

4.291

Ftse Mib Future

28.245

S&P500

4.450.

Gli obiettivi al ribasso per il momento rimangono invariati. Infatti, fino a quando non si tornerà al rialzo in maniera duratura, gli obiettivi rimarranno i seguenti:

Dax Future

15.200/15.000

Eurostoxx Future

4.100/4.000

Ftse Mib Future

26.500

S&P500

4.200.

Vedremo cosa accadrà e ci regoleremo di conseguenza.

