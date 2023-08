Settimana d’agosto ricca di sorprese: Gemelli al top della classifica e cambiamenti inattesi per altri 2 segni

Ad agosto le stelle parlano chiaro: saranno tre i segni dello zodiaco baciati dalla sorte. Il mese è iniziato con il Sole nel segno delle Vergine e questo transito potrebbe aver influito parecchio sulle sorti di alcuni fortunati. Infatti, alcuni giorni del mese potrebbero rivelarsi davvero sorprendenti: vuoi sapere se sei tra i primi tre in classifica? Non ti resta che continuare a leggere.

Le stelle sanno essere davvero imprevedibili: una settimana le cose filano lisce, mentre quella dopo la sfortuna ti colpisce. Siamo ad agosto, mese che per molti di noi simboleggia il sole, il mare e le vacanze estive. Se sei solito consultare l’oroscopo, oggi scoprirai che agosto ha uno sprint inaspettato che coinvolgerà in particolare tre segni zodiacali. Il primo di questi è un segno d’Aria, vuoi conoscere gli altri due?

Settimana d’agosto ricca di sorprese per questo segno d’Aria che troverà in fretta l’amore

Per il segno zodiacale dei Gemelli agosto è iniziato davvero alla grande. Gli appartenenti a questo segno zodiacale sono persone piuttosto razionali e che danno il massimo soprattutto sul lavoro. La carriera procede senza intoppi e le soddisfazioni non mancano, ma ci sono novità in arrivo su altri fronti.

Sarà proprio l’amore, infatti, a colpire e a sorprendere il cuore dei nati sotto il segno dei Gemelli. C’è aria di novità: una vecchia amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più o un rapporto in fase di stallo potrebbe prendere la giusta piega. Non siate spaventati, piuttosto cercate di accogliere con ottimismo questi nuovi sentimenti che potrebbero regalarvi tanta felicità e spensieratezza.

Un segno d’Acqua darà finalmente un nuovo slancio alla sua carriera

Il segno dei Pesci godrà di un periodo molto positivo. Agosto potrà essere un mese caratterizzato dal duro lavoro, che però porterà i suoi frutti. Rimandate dunque le tanto desiderate vacanze per impegnarvi a fondo. Nuovi stimoli in arrivo e grandi riconoscimenti, dunque, per i Pesci che hanno vissuto momenti di crisi per quanto riguarda la carriera.

Anche i sentimenti non deludono: i Pesci vivranno una settimana intensa, fatta di nuovi incontri e conoscenze. Occhio ai colpi di fulmine: potreste rimanere folgorati da un Leone. Siete molto diversi, ma proprio per questo c’è grande attrazione.

Al terzo posto del podio un segno zodiacale di Terra: saranno giorni davvero fortunati

Settimana d’agosto ricca di sorprese per i nati sotto il segno del Capricorno. È arrivato finalmente il momento da dedicare al relax e al divertimento. Sarà una settimana emozionante da dedicare alle amicizie importanti. Chi ha deciso di partire per le vacanze potrebbe vivere delle esperienze indimenticabili, ma non è tutto. Giove è dalla vostra parte e potrebbe aiutarvi ad avere un grande colpo di fortuna. Un premio, una vincita ma anche solo un regalo particolarmente gradito e inaspettato potrebbero darvi una carica extra di ottimismo.

Per concludere, l’amore procede bene: nei prossimi giorni avrete il tempo per scoprire molte cose sul partner e fare nuove esperienze insieme. Questo vi permetterà di costruire un legame ancora più profondo e solido.