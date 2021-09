Tutti i giorni siamo alle prese con le faccende domestiche. Pulire, stirare, cucinare e preparare la lavatrice sono attività quotidiane.

Con questo articolo vogliamo concentrarci sull’utilizzo della lavatrice. Questo elettrodomestico è diventato ormai indispensabile nella vita di tutti i giorni. Per avere capi sempre puliti ed igienizzati è fondamentale che la nostra lavatrice sia pulita. Quindi eliminiamo i cattivi odori in lavatrice unendo 4 ingredienti naturali che usiamo ogni giorno.

Spesso non ci facciamo caso ma le nostre dispense nascondono veri e propri tesori. Non sempre è necessario usare prodotti chimici e costosi per risolvere i problemi di tutti i giorni.

Se dopo il lavaggio la lavatrice puzza può essere per diversi motivi. A portare un cattivo odore può essere l’acqua troppo calcarea. Il calcare si ferma nelle tubature o nel cestello causando cattivi odori. Anche i residui di detersivo sono la causa di lavatrici che puzzano.

E infine la muffa che può formarsi a causa dell’umidità che si crea nell’elettrodomestico. Probabilmente in pochi sanno che questo incredibile prodotto che tutti abbiamo nelle nostre case può essere utilizzato per rimuovere la muffa dalla lavatrice.

Vediamo adesso insieme come eliminare questi cattivi odori in modo semplice, veloce ed economico.

Eliminiamo i cattivi odori in lavatrice unendo 4 ingredienti naturali che usiamo ogni giorno

Per risolvere il problema, possiamo creare un anti-odore usando solo prodotti naturali. Per realizzarlo, dovremo prendere un contenitore ed unire 250 grammi di bicarbonato di sodio e mezzo bicchiere di aceto di vino bianco. A questi ingredienti aggiungiamo un cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido e 4 gocce di olio essenziale alla lavanda.

Mescoliamo tutti gli ingredienti insieme ed otterremo un composto piuttosto denso. Lasciamo che si solidifichi e preleviamone una piccola parte. Aggiungiamola direttamente nel cestello ed avviamo un lavaggio a vuoto. Alla fine del ciclo di lavaggio avremo di nuovo una lavatrice profumatissima e i cattivi odori saranno solo un lontano ricordo.

Questa soluzione permette di pulire ed igienizzare la nostra lavatrice in profondità. Rimuovendo i residui di sporco che causano i cattivi odori la nostra lavatrice tornerà a profumare di pulito.

Consigli

Possiamo preparare questo prodotto anti-odore e conservarlo dentro le formine per il ghiaccio. In questo modo sarà già porzionato e potremo usarlo ogni volta che vogliamo.

Consigliamo di usare questo prodotto una volta ogni 15 giorni per mantenere la nostra lavatrice sempre fresca e profumata.