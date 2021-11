La cucina è l’ambiente di casa che dovrebbe essere sempre pulito e igienizzato, essendo il posto dove conserviamo il cibo. Nonostante i nostri costanti sforzi per tenerla pulita, a volte può comunque capitare che qualcosa vada storto. Per esempio, che alcuni alimenti riposti nel frigorifero marciscano o ammuffiscano, causando due problemi. Il primo problema è che batteri e spore della muffa possono infettare il cibo presente. Il secondo problema è la puzza. Per fortuna, esiste un rimedio fai da te molto semplice per l’occorrenza.

Eliminiamo i cattivi odori dal frigorifero con una sola tazzina di questo ingrediente naturale

Un frigo puzzolente è una delle peggiori cose che possa esserci in una cucina. Ma la puzza dovuta al cibo avariato è così ripugnante che potrebbe impregnare le pareti del frigorifero e non andarsene più. Il tanfo potrebbe addirittura crescere a causa dell’umidità presente nell’ambiente del frigo.

Ma esiste un rimedio semplicissimo che dovrebbe liberarci una volta per tutte dalla puzza: il caffè. Eliminiamo i cattivi odori dal frigorifero con una sola tazzina di questo ingrediente naturale. Tutto quello che dobbiamo fare è riempire una tazzina di polvere di caffè e posizionarla in un angolo del frigorifero. La polvere di caffè ha sia un odore forte sia la proprietà di coprire gli altri odori circostanti. Per questo, la sua presenza ridurrà il sentore di marcio dal frigo, fino a eliminarlo del tutto, ridandoci finalmente il piacere di scegliere gli alimenti per cucinare. In alternativa alla tazzina, possiamo posizionare in frigo anche la confezione, oramai giunta quasi alla fine, del caffè.

Ma il caffè in polvere non è l’unico rimedio veloce contro la puzza nel frigorifero. Vediamone subito un altro.

Altri due ingredienti naturali per eliminare la puzza di avariato

Valide alternative al caffè, per eliminare i cattivi odori dal frigorifero, sono l’aceto bianco e il bicarbonato. Non dobbiamo usarli separatamente, ma sciogliere un cucchiaino di bicarbonato in una tazzina di aceto e posizionarla in un angolo del frigo. Proprio come il caffè, il bicarbonato di sodio assorbe gli odori mentre l’aceto li copre con il suo forte sentore.

L’aceto è un ottimo rimedio per eliminare anche un’altra puzza temutissima, che è quella di fritto. Dopo aver fritto qualcosa, basterà far bollire una pentola piena di acqua e aceto per mandare via l’odore.

