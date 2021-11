L’arrivo dei primi freddi mette in pericolo molte delle piante che abbiamo coltivato con tanta cura e dedizione durante l’estate.

Tra queste sicurante c’è il limone, un agrume molto diffuso nei giardini sia in piena terra che in vaso. Una pianta molto amata per i suoi frutti ma anche per i suoi profumatissimi fiori.

Le piante di limone durante il periodo invernale sono molto sensibili al freddo e alle gelate. Ecco perché non dovrebbero mai essere coltivate in piena terra in zone dove le temperature scendono di molto sotto lo zero.

Il disagio patito dalle piante di limone le porterà a perdere le foglie per motivi diversi tra loro. I fattori che portano il nostro limone a perdere le foglie possono, infatti, essere diversi a seconda del periodo dell’anno.

Non è raro vedere piante di limone che perdono le foglie anche durante l’estate.

Come proteggere il limone che perde le foglie in inverno con questi trucchi da veri esperti

La maggior parte delle cause della caduta delle foglie è legata a filo diretto con fattori di tipo climatico. Il freddo intenso, infatti provocherà questo fenomeno.

Inoltre, se durante il periodo estivo il limone non è stato concimato a sufficienza non riuscirà a sopportare il freddo.

La perdita delle foglie, poi, potrà essere legata a una scarsa potatura o ad un eccesso di frutti. Infatti il limone andrebbe potato ogni anno per permettere alla chioma di respirare meglio e, soprattutto, di ricevere tutta la luce necessaria.

Possiamo tirare un sospiro di sollievo se il nostro limone che perde le foglie è carico di frutti. Infatti il motivo che spinge la pianta a liberarsi delle foglie sarà, appunto quello di concentrarsi maggiormente sui limoni.

Anche la scarsa o eccessiva irrigazione il limone potrà cominciare ad arricciare le foglie che dopo poco cadranno.

In vaso

Per il limone in vaso valgono gli stessi problemi del limone in piena terra. In più si può aggiungere la mancanza di rinvaso a cui si dovrebbe procedere ogni tre o quattro anni. In vaso il limone potrebbe ricevere poca luce perché sistemato in un posto poco luminoso.

Si consiglia di spostarlo in una zona diversa.

La pianta di limone in vaso, anche durante l’inverno, dovrà essere regolarmente annaffiata. Spesso accade che, dopo averla riparata in serra, ci si dimentichi di annaffiarla almeno ogni dieci o quindici giorni. Procedere quando si nota il terreno asciutto.

Le foglie che cadono, poi, potrebbero anche essere causate dalla presenza di parassiti. Ecco, quindi, come proteggere il limone che perde le foglie in inverno con questi trucchi da veri esperti.