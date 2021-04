Gli occhi non mentono mai. Neanche nel caso di allergie. Sì, perché chi soffre di allergie ha uno sguardo facilmente riconoscibile. Occhi arrossati, che lacrimano e che creano prurito sono tra gli effetti più evidenti delle allergie di questi giorni.

Sono iniziate le fioriture e, i soggetti allergici ai pollini, avranno già iniziato a risentire dei primi sintomi, tutt’altro che piacevoli. Gli occhi rispecchiano perfettamente lo stato di salute di una persona.

Spenti, gonfi, scavati, vivaci, emozionati, sono tutti possibili aggettivi per descriverli. In periodi di particolare stress, come ad esempio durante le fioriture, gli occhi possono apparire stanchi e gonfi. Esiste, però, un rimedio per risolvere questa situazione, che possono mettere in pratica proprio tutti.

Non serve essere truccatori professionisti, basterà davvero un piccolo gesto. Vediamo come eliminare occhiaie e occhi gonfi sarà un gioco da ragazzi con questo metodo semplicissimo.

Una parte molto delicata

La pelle intorno agli occhi è la più delicata e sottile del nostro viso. Per questo motivo, è molto più suscettibile e ricettiva ai danni provocati dagli agenti esterni. Il sole e il vento sono solo due dei tanti fattori che possono incidere sullo stato di salute di questa parte del nostro viso.

È proprio per questo che, intorno agli occhi si formano molte rughe, le classiche “zampe di gallina”.

Bisogna saper scegliere le creme giuste

Per tutti i motivi sopra elencati, la parte del contorno occhi, ha bisogno di trattamenti delicati e specifici. Il modo migliore per curare le proprie occhiaie è scegliere creme con ingredienti umettanti e idratanti. Si tratta, ad esempio, del famoso acido ialuronico, dell’urea o della glicerina.

Sono invece da evitare quelle creme che nascondono ingredienti che riducono l’idratazione della pelle. Inoltre, meglio scegliere creme prive di profumazioni, che potrebbero causare infiammazioni e irritazioni.

Il rimedio a cui nessuno pensa

Un altro ingrediente per limitare la comparsa delle occhiaie, ma valido anche per gli occhi gonfi, è la vaselina. Questo gel ultra grasso, molto utilizzato anche per produrre cosmetici per le labbra, è l’ideale per risolvere i problemi del contorno occhi.

Applicando con il polpastrello un po’ di vaselina (ne basta davvero poca) sotto gli occhi, si noterà subito la differenza. Insomma, eliminare occhiaie e occhi gonfi sarà un gioco da ragazzi con questo metodo semplicissimo!