Comprare subito ACEA potrebbe essere la scelta d’investimento giusta? Secondo gli analisti che coprono il titolo sì. Il consenso medio sul titolo, infatti, è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 22%.

La sottovalutazione è confermata anche dalla valutazione basata sui multipli di mercato. Il PE del titolo, infatti, è molto inferiore a quello della media del settore. Allo stato attuale, quindi, le quotazioni di ACEA potrebbero aumentare del 50% per vedere allineato il suo PE a quello medio del settore di riferimento. Anche il confronto tra il fair value de titolo e le sue attuali quotazioni esprime una sottovalutazione superiore al 60%.

Inoltre il rendimento del dividendo distribuito è superiore al 4% offrendo un ulteriore incentivo all’investimento sul titolo.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un investimento, anche di lungo periodo, sul titolo ACEA.

Comprare subito ACEA potrebbe essere la scelta d’investimento giusta? La risposta dell’analisi grafica

ACEA (MIL:ACE) ha chiuso la seduta del 14 gennaio in rialzo dello 0,17% rispetto alla seduta precedente a quota 17,39 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista ed è lanciata verso il I obiettivo di prezzo in area 18,12 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino al II obiettivo di prezzo in area 20 euro. Infine la massima estensione rialzista si trova in area 21,8 euro per un potenziale rialzista superiore al 20%.

Lo scenario al rialzo verrebbe meno nel momento in cui dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 16,95 euro.

Time frame mensile

Nel lungo periodo il titolo ACEA si sta muovendo in un’ampia fase laterale compresa tra 16,2 euro e 18,74 euro. La rottura di uno di questi livelli aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino al I obiettivo di prezzo in area 22,9 euro, da notare che coincide con la massima estensione al rialzo sul time frame settimanale. Qualora, poi, il rialzo dovesse continuare, gli obiettivi successivi sono quelli indicati in figura. In particolare il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 44,54 euro farebbe guadagnare al titolo oltre il 170%.

