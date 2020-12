Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A chi non è mai comparso un brufolo? Quasi nessuno. Addirittura si stima che tra i 12 e i 25 anni l’85% delle persone sia colpita da questo fastidio molto comune. Se nella maggior parte dei casi i brufoli scompaiono così come sono arrivati, in altri non è proprio così. Anzi, ci si ritrova a dover combattere contro l’acne per molto tempo.

I trattamenti sono diversi: dai trucchi della nonna alle terapie dermatologiche. Pochi però sanno che l’acne può lasciare delle cicatrici sul volto. In alcuni casi, le cicatrici provocate dall’acne creano molto disagio. Infatti, queste possono anche essere molto evidenti. Se è il nostro caso, non disperiamoci! Eliminare le cicatrici dell’acne con rimedi naturali si può, ecco come.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Aceto di mele

L’aceto di mele non è buono solo da mettere sull’insalata, ma è perfetto anche per sconfiggere le cicatrici dell’acne. Infatti, le proprietà astringenti lo rendono perfetto per questo scopo. L’aceto di mele inoltre permette di riequilibrare il pH della nostra pelle e di attivare le circolazione del sangue.

Usarlo sul nostro viso è semplicissimo. Basterà mischiare un cucchiaio di acqua con un cucchiaino di aceto di mele, mischiare e applicare il tutto con un batuffolo di cotone. Tamponiamo il batuffolo solo nelle aree con cicatrici e lasciamo agire tutta la notte. Ricordiamoci di lavare bene la faccia la mattina seguente.

Olio di iperico

Pochi conoscono questo olio fantastico. Le proprietà dell’olio di iperico sono varie. Tra queste troviamo proprietà emollienti e cicatrizzanti. Inoltre, usare l’olio di iperico sembra favorire la rigenerazione dei tessuti. Anche in questo caso basta applicare con un batuffolo di cotone una piccola quantità di olio di iperico sul viso. Attenzione a toccare solo le aree interessate dalle cicatrici dell’acne!

Eliminare le cicatrici dell’acne con rimedi naturali si può, ecco come

L’ultimo rimedio naturale ottimo per sconfiggere le cicatrici dell’acne è l’aloe vera. Oltre alle sue proprietà antinfiammatorie e antibatteriche, l’aloe vera rigenera i tessuti della pelle. Per utilizzarlo contro le cicatrici causate dall’acne basterà seguire queste indicazioni. Massaggiamoci delicatamente il viso con circa un cucchiaio di aloe vera. Quindi lasciamola agire sulla pelle proprio come se fosse una maschera. Dopo 30 minuti sciacquiamo il tutto. Ripetendo la maschera due o tre volte alla settimana inizieremo a vedere i primi risultati!