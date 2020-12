Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Cosa c’è di più appagante, a notte fonda, di un piatto di pasta improvvisato con ciò che si ha in credenza? In tal senso si rivela come intramontabile i classici spaghetti aglio e peperoncino che riproponiamo in una verisone speciale. Gli spaghetti aglio olio e peperoncino si vestono a festa con questo ingrediente speciale che sveliamo subito. Il riferimento è ad un prodotto molto particolare: la bottarga, ossia le uova di tonno o di muggine, essiccate e salate.

Diversi tipi di bottarga

La bottarga di tonno ha un colore dal rosa al marrone, ha un sapore intenso ed è quella solitamente più consumata.

La bottarga di muggine, o cefalo, è compatta ed ha un colore tendente all’ambrato. È più pregiata ed ha un sapore più delicato, rispetto a quella di tonno.

Pochi ingredienti per un piatto che è un’esplosione di sapore.

Ingredienti:

a) 500 gr di spaghetti;

b) 30 gr di bottarga;

c) 2 spicchi di aglio;

d) 1 arancia non trattata;

e) 1 peperoncino;

f) 1 manciata di prezzemolo;

g) olio evo q.b.

Facile e veloce la preparazione di questo primo piatto vestito a festa

Laviamo e grattugiamo la buccia dell’arancia. Prepariamo un’emulsione con il succo filtrato, la buccia grattugiata, 3 cucchiai di olio e il prezzemolo tritato molto finemente.

Intanto facciamo cuocere, in acqua bollente, i nostri spaghetti.

In una padella capiente, versiamo dell’olio evo, con gli spicchi di aglio schiacciati e il peperoncino, e facciamo dorare per 5 minuti.

Scoliamo gli spaghetti al dente, li versiamo e saltiamo in padella, per amalgamarli al meglio con il condimento dell’aglio e del peperoncino. A questo punto, aggiungiamo l’emulsione di succo di arancia, olio e prezzemolo.

A fiamma spenta, continuiamo a saltare in padella, poi impiattiamo e condiamo con la bottarga grattugiata. Nulla da eccepire: gli spaghetti aglio olio e peperoncino si vestono a festa con questo ingrediente speciale. Una esplosione di sapore: dalla dolcezza della pasta, alla piccantezza del peperoncino e alla freschezza dell’arancia, fino alla sapidità della bottarga. Sapori e sentori esaltati, in un magico equilibrio, da una bollicina italiana, o da un bianco di corpo ed eleganza, come il Vermentino di Sardegna.

