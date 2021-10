Quali talee fare nel mese di ottobre per avere un giardino ricco di fiori rigogliosi senza alcun costo aggiuntivo

La talea è un metodo di propagazione che si serve della capacità di rigenerarsi delle piante. Consiste nel taglio di una foglia o di un rametto della cosiddetta pianta madre. Il ramo o la foglia svilupperanno poi nuove radici, che permetteranno di metterle in vaso di crescere fino alla nascita di una pianta clone di quella originaria.

L’importante è che la pianta madre sia abbastanza grande e sviluppata da non subire danni con la rimozione di una delle sue parti. In genere, si usa la foglia per le piante grasse e il ramo per il resto delle piante. Rispettivamente, si parla di talea fogliare e legnosa o semi-legnosa.

Attenzione, però: bisogna scegliere il giusto periodo dell’anno per effettuare la propagazione per talee di ogni fiore. In questo caso, vedremo nello specifico quali talee realizzare nel mese di ottobre per avere un giardino ricco di fiori rigogliosi senza alcun costo aggiuntivo.

La talea dovrà essere all’incirca di 25 cm di lunghezza ed essere interrata a 5 cm di profondità in un contenitore al cui interno è disposto un miscuglio di sabbia e torba. La crescita della nuova pianta può essere favorita anche disponendo un sacchetto di plastica sul vaso: aiuta le radici a crescere e a mantenere il terreno umido il giusto.

Prima di proseguire con la lettura, può essere utile consultare “Come realizzare una talea passo per passo” per capire meglio come muoversi, specialmente se si è alle prime armi.

Le rose sono le regine del giardino, il fiore per eccellenza nonché uno dei più apprezzati. Chi le ha dovrebbe sapere che ottobre è uno dei mesi migliori per effettuarne una propagazione per talea. C’è chi ritiene che sia ancora meglio farlo tra le ultime settimane di agosto e gli inizi di settembre. L’opinione comune, però, è orientata a prolungare questo periodo fino alla fine di ottobre. Alcuni ritengono persino che sia il momento migliore in assoluto per farlo.

Ecco quali talee fare nel mese di ottobre per avere un giardino ricco di fiori rigogliosi senza alcun costo aggiuntivo:

i filadelfi;

le sanguinelle;

le deutzie;

le bouganville;

le camelie;

le lantane;

le ortensie;

le forsithie.

Come favorire la buona riuscita di una talea?

Oltre a seguire il procedimento prima descritto, si può favorire il radicamento della talea con l’aiuto di un ormone rampicante per talee, reperibile in qualsiasi vivaio.