Per avere una casa sempre pulita e ordinata, dobbiamo necessariamente ricordarci di eliminare la sporcizia almeno una volta al giorno. Infatti solamente tramite la costanza potremo ottenere risultati soddisfacenti. Alcuni ambienti in particolare, come la cucina ad esempio, sono soliti sporcarsi più di altri. Questo perché, ovviamente, li utilizziamo di più e ne sfruttiamo maggiormente tutti gli attrezzi e gli accessori.

Costanza e attenzione

Soprattutto in cucina dunque, qualsiasi cosa che utilizziamo deve necessariamente essere pulita e riposta dove stava. Altrimenti rischiamo di accumulare sporcizia e di ritrovarci ad un certo punto con una montagna di piatti e bicchieri da dover lavare. Oltre ad essere costanti nella pulizia però, dobbiamo anche assicurarci di eliminare, soprattutto da tazze e posate, qualsiasi tipo di residuo rimasto. Altrimenti i batteri continueranno a proliferare, mettendo anche in pericolo la nostra salute. A tal proposito, ecco un ottimo utilizzo alternativo della pastiglia per lavastoviglie che ci aiuterà in cucina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Via i residui una volta per tutte

La lavastoviglie in questo senso è l’elettrodomestico che più di tutti può darci una mano. Basta infatti sciacquare piatti, bicchieri e posate e inserirli al suo interno, per poi aspettare che lei faccia il resto. A volte però, soprattutto quando si tratta di tazze e bicchieri, un giro in lavastoviglie potrebbe non essere abbastanza. Di certo viene eliminata la sporcizia, ma alcuni residui come caffeina e altre componenti, potrebbero ancora rimanere visibili sulle tazze. Proprio per questo, ecco un ottimo utilizzo alternativo della pastiglia per lavastoviglie che ci aiuterà in cucina.

In questo caso particolare infatti, se i detersivi a cui siamo abituati non danno risultati, potremmo provare ad utilizzare questo metodo, in quanto risulta essere molto efficace. Basterà riempire la tazza interessata con dell’acqua tiepida e inserire una pastiglia per lavastoviglie al suo interno. Aspettiamo un minimo di dieci minuti, dopodiché risciacquiamo abbondantemente con acqua fredda. Grazie alla concentrazione dell’intera pastiglia in una sola tazza, tutti quei residui di caffè e tè che non si decidevano ad andar via, toglieranno il disturbo. Provare per credere.