I crampi muscolari sono quei disturbi che possiedono l’incredibile dote di essere veloci, ma nello stesso tempo veramente molto dolorosi. Si limitano spesso a un effetto passeggero e temporaneo, senza lasciare danni, ma strappandoci momenti di puro fastidio. Che sia uno spasmo, cioè una contrazione muscolare unica, o che sia un crampo, cioè la contrazione muscolare continua, sta di fatto che entrambi non ci fanno passare dei momenti particolarmente felici. Gli Esperti della nostra Redazione vi spiegano in questo articolo come eliminare il fastidioso effetto di un crampo muscolare in poco tempo.

Un crampo casalingo

Se non stiamo facendo attività sportiva, il crampo può coglierci anche a casa, o, addirittura nel sonno. Allora in questo caso bisogna fare immediatamente dello stretching. Infatti allungando la zona muscolare colpita da un crampo improvviso, questa si rilassa. Le fasce muscolari si distendono e la parte invece indurita tende ad ammorbidirsi. Quasi tutti i crampi colpiscono i polpacci, anche se siamo a casa, perché sono ovviamente le gambe a fare i maggiori movimenti quotidiani. Ecco quindi, come intervenire nel caso di un crampo al polpaccio. Dobbiamo rimanere in piedi e posizionare le gambe non parallele, ma perpendicolari. Scarichiamo il peso del corpo sotto il ginocchio, piegandolo leggermente. Con i talloni rigorosamente puntati al suolo rimaniamo fermi per una trentina di secondi.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Massaggiare il muscolo

Si può eliminare il fastidioso effetto di un crampo muscolare in poco tempo anche con un semplice massaggio. Dobbiamo prendere con forza il muscolo contratto e massaggiarlo con vigore in modo da rilassarlo. Dobbiamo cercare anche di scatenare un effetto calore naturale in grado via alleviare momentaneamente il dolore.

Impacco di ghiaccio

Ricordiamoci che anche il classico impacco di ghiaccio, sia sintetico che naturale, ha sempre la sua funzione importante nella lotta al campo. Prendiamo però sempre l’accorgimento di non mettere direttamente il ghiaccio sulla pelle, ma di avvolgerlo in un fazzoletto. Se usiamo quello spray da sport, prima bagniamo con dell’acqua per non bruciare la pelle.

Approfondimento

Scopri come non arrivare impreparato al cambio dell’ora legale