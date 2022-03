Ogni volta che facciamo i mestieri di casa, notiamo sulle superfici del bagno tantissime macchie e incrostazioni di calcare. Sembrano dei semplici depositi bianchi e duri, ma in realtà rischiano di rovinare i rubinetti e tutto ciò che toccano.

Purtroppo, è davvero difficile eliminare una volta per tutte il calcare, perché dipende dalla durezza della nostra acqua. Più l’acqua che esce dai nostri rubinetti sarà dura, più vedremo che queste macchie bianche compariranno nel nostro bagno.

Iniziamo a dire che, per fortuna, per eliminare il calcare dai vetri del box doccia basta questa soluzione semplice ed efficace. Il vero concentrato di calcare, però, si trova soprattutto nel soffione della doccia.

Questo oggetto è formato da tanti piccoli buchi da cui esce l’acqua e sono proprio questi fori che si riempiono puntualmente di calcare. Il problema è che, a lungo andare, uscirà sempre meno acqua, i getti spareranno in tutte le direzioni e farsi la doccia non sarà più piacevole come prima.

Anche se non si può dire definitivamente addio al calcare, eliminarlo e tenere puliti i nostri bagni sarà più facile del previsto. Quando andremo a pulire i soffioni della doccia, in particolare, dovremo iniziare a eliminare le incrostazioni più evidenti, in questo modo.

Eliminare il calcare dal soffione della doccia non è mai stato così semplice grazie a quest’ottimo detergente multiuso

Inizialmente toglieremo i sedimenti di calcare più grossi, semplicemente con le mani. Potremmo aiutarci anche con uno stuzzicadenti per aprire i fori del soffione, generalmente pieni di calcare.

A questo punto, dovremo prendere lo sgrassatore che utilizziamo di solito per pulire il bagno e spruzzarlo direttamente sui fori del soffione.

Al di sopra del detergente, poi, spolvereremo poi un po’ di bicarbonato su tutta la superficie bucherellata. Concludiamo coprendo il tutto con un panno morbido e umido e lasciamo riposare per almeno un’ora. Al termine di questo tempo, andiamo a rimuovere la spugnetta e sciacquiamo il nostro soffione.

La superficie sarà finalmente pulita e splendente e non sarà rimasta neanche una macchia di calcare.

Invece, per far brillare water e sanitari in modo perfetto basta questo sgrassatore fai da te, che tutti possono usare a casa.

Questa soluzione è la più efficace, ma se ci fossero delle incrostazioni particolarmente dure da eliminare, potremmo utilizzare anche l’aceto di alcol. Eliminare il calcare dal soffione della doccia non sarà più un problema e potremo finalmente tornare a goderci in totale relax la nostra doccia.