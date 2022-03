Dove è diretto l’indice svizzero SMI?

E quali considerazioni macro possiamo formulare?

Esaminiamo questo indice azionario in ottica di lungo termine con alcune tecniche, tra cui i metodi proprietari Magic Box e PLT.

L’indice svizzero SMI verso la parte ribassista del ciclo di lungo. Scenari tecnici e considerazioni macro

Partiamo quindi dal seguente grafico.

Il semicerchio verde rappresenta un ciclo di lungo termine.

Ci troviamo nel terzo sottociclo, dove solitamente si forma il massimo di un ciclo rialzista.

La freccia nera in alto indica un setup di prezzo e tempo di Magic Box, dove si è formato l’attuale top.

Conferme di pattern

Nel frattempo le quotazioni potrebbero trovare conferma sia di un pattern ribassista di Magic Box, che di un segnale di alert ribassista del metodo PLT.

Questo nel caso in cui si assista ad una chiusura di marzo inferiore a 11.381.

In tal caso, avremmo una prima potenziale indicazione, in base al metodo PLT, di una inversione ribassista del trend di lungo. Tale segnale dovrebbe poi essere confermato da un secondo segnale.

Al tempo stesso diverrebbe operativa una proiezione ribassista di Magic Box verso i seguenti obiettivi.

Primo target lungo il bordo inferiore del rettangolo giallo, in area 9.870.

Setup temporale per/entro il bordo laterale destro, a dicembre 2.022.

Secondo target di prezzo in massima estensione ribassista lungo il bordo inferiore del rettangolo rosso, in area 8.220.

Primo setup temporale per/entro dicembre 2.022.

Secondo setup temporale per/entro il punto di intersezione tra retta discendente rossa e retta orizzontale nera, a luglio 2.024.

Notiamo che tale secondo setup coincide anche con quello che dovrebbe rappresentare il bottom dell’intero ciclo.

Conferme da Gann

L’indice svizzero SMI verso la parte ribassista del ciclo trova una conferma di un setup anche tramite tecniche di Gann, come da seguente grafico.

Con la tecnica degli angoli zero, la freccia rossa evidenzia una intersezione tra un vettore angolare ed una retta orizzontale. Ciò sta ad indicare un setup temporale per dicembre 2.022, già proiettato con Magic Box.

Orbitali planetari

Il secondo target di prezzo trova conferma anche nel calcolo degli orbitali planetari di Gann.

I calcoli da fare.

8.220/360=22,83.

22X360=7.920.

In chiusura mensile troveremo a dicembre Plutone in posizione geocentrica a 27 gradi in Capricorno, che equivale ad una posizione cumulata di 297 gradi.

Quindi: 297+7.920=8.217, sostanzialmente sovrapponili agli 8.220 punti del target.

Considerazioni macro sulla Svizzera

In un contesto in cui tutte le più grosse economie cercano di svalutare la propria valuta per competere con la Cina, la Svizzera ha invece subito l’apprezzamento della propria valuta.

Questo ha un po’ penalizzato l’export Svizzero, visto che circa il 70% di questa componente è rivolta a Paesi dell’area euro.

Dall’introduzione dell’euro, il franco svizzero ha subito una fortissima rivalutazione nei confronti della moneta unica. Basta considerare che prima della crisi subprime del 2008, il cambio euro/franco era arrivato quasi ad 1,7. Oggi quello stesso cambio vale 1,0.

Nel frattempo le imprese svizzere hanno imparato a convivere con questa valuta forte, compensando questa dinamica con il rafforzamento del brand, il miglioramento delle efficienze interne e la riduzione dei costi.

L’analisi comparata del maggior indice azionario svizzero (SMI) con quello dell’area euro (Eurostoxx 50) negli ultimi 12 mesi è decisamente a favore dell’SMI.

L’SMI ha registrato infatti una performance positiva del 6,5% contro una perdita del 3,1% dell’indice Eurostoxx 50.

Se però prendiamo i valori dell’indice SMI convertiti in euro, allora la performance dell’SMI nello stesso periodo è pari al 17,6%.

Questo va a confermare la previsione dell’articolo 4 marzo 2022 secondo cui Dollaro e franco svizzero potrebbero rappresentare un porto sicuro per gli investitori denominati in euro.