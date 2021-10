La stagione delle cimici è iniziata. Ma è cominciata anche quella degli insetti che cercano di scappare dal freddo e trovano conforto nel caldo delle case. Ovviamente nessuno, però, ha voglia di condividere la propria abitazione con questi animaletti. Ed ecco allora che eliminare cimici e insetti da casa sarà una sciocchezza grazie a questo rimedio del passato. E se vogliamo anche una casa super profumata possiamo aggiungere questo rimedio della nonna spiegato in questo articolo.

Le case immerse nel verde

Coloro che si ritrovano insetti un po’ ovunque sono soprattutto gli abitanti di piccoli paesi o di coloro che abitano nel verde. Diciamo che se si vive al 14esimo piano di un grattacielo a Milano, gli insetti saranno rari. Tranne le zanzare che volano in aria ancora un po’ stordite e che qualche pizzico ancora lo danno.

Chi appunto vive nel verde e magari ha una casa indipendente con un giardino, sicuramente sarà soggetto a molteplici attacchi da parte degli insetti. Potrebbero passare dagli infissi della porta, delle finestre, oppure potrebbero entrare in casa anche se lasciamo aperta la finestra in bagno o in stanza. Ma quando uno vive nel verde, queste cose le mette un pochino in conto ed è consapevole che possono succedere. Il fatto che possono accadere non significa però che non dobbiamo armarci in quale modo ed evitare che entrino in casa.

Eliminare cimici e insetti da casa sarà una sciocchezza grazie a questo rimedio del passato

Vediamo allora alcuni consigli delle nonne per evitare che la nostra casa diventi il luogo preferito di cimici e insetti vari. Dobbiamo preparare una piccola pozione da usare in casa. Ovviamente il rimedio, che andremo a vedere ora, dovrà essere posizionato vicino a fessure e possibili punti d’accesso.

Quello che serve è del caffè, aceto, borotalco e olio di menta. Allora la cosa da fare è preparare un bel composto da mettere negli angoli della casa. Attenzione però se abbiamo animali domestici, perché non è adatto a loro.

Quindi, ora in una ciotola mettiamo del caffè e del borotalco. Mescoliamo per bene e poi aggiungiamo l’aceto. Continuiamo a mescolare e aggiungiamo delle gocce di olio di menta. Ora che il composto è pronto lo stendiamo vicino alle fessure. Non lo adagiamo direttamente sul pavimento. Usiamo sotto un foglio di giornale o della carta.

In questo modo evitiamo di rovinare il piano e inoltre quando dobbiamo pulire possiamo raccogliere tutto molto facilmente sollevando la carta. Quando inizia a perdere un po’ il suo odore significa che dobbiamo preparare un altro composto.

