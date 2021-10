Tutti che volano a 9 euro ma ecco come trovare la meta più conveniente per viaggiare

Si torna a viaggiare e lo si fa anche a bassissimo prezzo. Infatti quest’estate, ma anche verso settembre e ottobre, moltissime persone hanno acquistato biglietti a 9 euro, oppure con 60 euro hanno fatto andata e ritorno da Parigi. Tutti volano a 9 euro ma ecco come trovare la meta più conveniente per viaggiare tutto l’anno.

Infatti, magari abitiamo a Milano e abbiamo voglia di mangiare una bella pizza a Napoli, se cerchiamo bene ci sono voli a bassissimo prezzo che fanno un’andata e ritorno in giornata. Così parti la mattina, arrivi a Napoli, visiti la città, mangi la pizza e la sera te ne torni a Milano. Gli aerei stanno diventando anche più convenienti dei treni. Dato che per un anno e mezzo non abbiamo potuto volare, molte persone ora stanno tornando a prendere voli. Ma cerchiamo di spendere pochi soldi.

Quindi tutti continuano a prendere voli per andare in giro nel Mondo spendendo veramente pochissimi soldi. Ma come possiamo farlo anche noi? Il procedimento è molto semplice, l’unica pecca è che per spendere veramente poco la scelta della destinazione è casuale tra tante. Ma vediamo di capirlo meglio.

La prima cosa è andare su un sito di prenotazione, come skyscanner. Questo è un aggregatore di varie offerte. Infatti, per spendere veramente pochi soldi sarà necessario mettere la città di partenza ma non quella di arrivo. Sulla voce arrivo bisogna selezionare “Ovunque” e non bisogna digitare la destinazione.

Ora passiamo al periodo. Anche qui è importante non inserire le date precise in cui si vuole partire, ma cliccando sul menù a tendina andiamo sul pulsante “tutto il mese”. Facciamo questa operazione sia per l’andata sia per il ritorno. Cliccando poi su “cerca voli” si aprirà una pagina con una lista di Paesi e un prezzo vicino.

Ad esempio se selezioniamo città di partenza Milano, destinazione Ovunque, data mese di ottobre sia per andata sia per ritorno, possiamo notare come il primo Paese sia la Grecia con viaggi a 11 euro per Rodi, o 13 euro per Creta. Oppure ci sono voli per Brindisi e per Palermo a 11 euro. Per Alghero e Cagliari a 16 euro. Si aprirà un calendario con tutti i giorni del mese e su ogni giorno ci sarà il prezzo del biglietto. Scegliamo le nostre combinazioni e partiamo a poco prezzo.

