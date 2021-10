Se quello che stiamo cercando è una casa profumata, con questo rimedio naturale sarà possibile. Non occorrerà più acquistare al supermercato quei prodotti chimici dall’odore finto e a volte anche cattivo, perché con questo rimedio naturale della nonna tutta la casa avrà sempre uno splendido odore.

Quello che è super interessante è che ognuno di noi può scegliere la fragranza che vuole. Oggi però ne consiglieremo alcune veramente eccezionali. In alternativa al profumatore per ambienti fai da te possiamo sempre accendere delle bellissime candele profumate. Infatti, se non si ha particolare voglia di inventarsi chissà cosa, per avere una casa profumata bastano queste incredibili candele.

La casa profumata dura solo due giorni

Una casa sempre profumata è il sogno di tutti. Mentre invece riusciamo a tenerla così solo dopo che abbiamo fatto le pulizie. Infatti, già dopo il secondo giorno l’odore delicato del detersivo sui pavimenti già non c’è più. E la casa, dunque, ha perso il suo odore, o meglio il suo profumo. Quello che però possiamo fare è realizzare un piccolo profumo per ogni stanza. Oppure un solo profumo da mettere in sala. Ognuno è libero di fare ciò che vuole. Anche perché le possibilità sono infinite. Vediamo allora qualche idea che possiamo realizzare.

Con questo rimedio naturale della nonna tutta la casa avrà sempre uno splendido odore

Vediamo ora l’essenziale. La prima cosa che ci servirà sarà il contenitore. Infatti, prendiamo un contenitore di vetro, magari anche una vecchia boccetta di crema idratante va bene. Scegliamo i contenitori che hanno l’apertura media tendente al piccolo. In questo modo il nostro profumatore durerà di più.

Ora prendiamo dei bastoncini di legno. Ad esempio, se la sera prima abbiamo fatto gli spiedini quelli andranno benissimo. Possiamo lavarli e poi farli asciugare al sole. Ora aggiungiamo ¼ di tazza di alcool bianco (va bene anche la vodka) e ¾ di acqua distillata. Aggiungiamo 20 gocce di olio essenziale, ad esempio, quelli floreali sono veramente giusti per la casa. Poi possiamo aggiungere degli spicchi di bergamotto che abbiamo lasciato seccare al sole. I mix che si possono fare sono tantissimi, l’importante è trovare la giusta combinazione di odori per creare la fragranza perfetta per casa.

Avevamo visto qui su ProiezionidiBorsa che si potevano usare anche le foglie di alloro, oppure il rosmarino. Insomma, le possibilità sono veramente tante e le combinazioni infinite.

