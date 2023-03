Eliminare capelli crespi e secchi con pochi euro: ecco le 3 migliori maschere naturali e fai da te!

Avere i capelli crespi e secchi è un vero incubo per molti di noi. Infatti, risultano davvero ingestibili, oltre ad essere poco belli. Oltre a risolvere grazie ad alcuni dei nostri comportamenti, ci sono anche delle soluzioni economiche che potremo provare. Ecco 3 ricette per maschere fai da te pronte con pochi ingredienti naturali ed economici.

I capelli crespi possono essere una vera sfida per molte persone. Questo tipo di capello è spesso associato a una texture ruvida e difficile da gestire, che può portare a problemi come la rottura e la perdita di volume. Inoltre, questo problema porta anche ad una maggiore secchezza del capello e quindi a doppie punte più visibili.

Tuttavia, ci sono molti modi per domare i capelli crespi e ottenere un aspetto liscio e morbido. Non servono necessariamente costosi prodotti di bellezza per risolvere il problema. Anzi, molte soluzioni valide sono proprio quelle casalinghe e create con prodotti naturali ed economici. Ecco tutte le maschere fai da te, perfette per sconfiggere i capelli crespi.

Attenzione ai comportamenti sbagliati

Partiamo dalle cause dei capelli crespi. Infatti, alcuni nostri comportamenti potrebbero peggiorare di molto la nostra condizione senza che ce ne accorgiamo. Per prima cosa, attenzione all’umidità nell’aria che può far gonfiare i capelli crespi e renderli difficili da controllare. Questo aspetto purtroppo non può essere controllato. Al contrario, l’uso di prodotti inadatti per i capelli secchi, come shampoo troppo aggressivi, o la mancanza di idratazione, possono portare danni alla nostra chioma ed è qualcosa che possiamo risolvere. Eliminare capelli crespi e secchi con pochi euro è possibile se cambiamo da subito le nostre azioni.

I capelli sono sensibili anche alla nostra alimentazione. Poche vitamine e minerali potrebbero causare una maggiore secchezza del cuoio capelluto. Infine, attenzione al calore. Cerchiamo di utilizzare metodi che non prevedono l’utilizzo di strumenti a temperature troppo elevate.

Dopo aver modificato questi comportamenti, possiamo anche pensare a delle maschere idratanti completamente fai da te e naturali. In questo modo nutriremo i capelli e li renderemo più morbidi.

Eliminare capelli crespi e secchi con pochi euro grazie a queste maschere casalinghe

La prima è la maschera rigenerante ed emolliente all’olio di oliva e miele. In una ciotola, mescoliamo 2 cucchiai di olio di oliva e 3 cucchiai di miele fino a ottenere una crema fluida, ma abbastanza densa. Distribuiamo il composto sulle lunghezze e le punte dei capelli inumiditi, evitando il contatto con la cute e le radici. Lasciamo agire per circa 20 minuti per poi risciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

Un’altra maschera perfetta per i capelli crespi è quella districante allo yogurt, limone e semi di lino. Mescoliamo in una ciotola 50 grammi di yogurt bianco, 2 cucchiaini di miele, un po’ di olio di semi di lino e il succo di un limone. Mettiamo il composto in frigo per almeno 30 minuti. Applichiamo la maschera sui capelli e lasciamo agire per 10 minuti. Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

Maschera nutriente al cocco e karité è l’ultima maschera che renderà i nostri capelli morbidi e idratati. Mescoliamo 3 cucchiai di burro di cocco, 2 cucchiai di olio di cocco e 3 cucchiai di burro di karité. Applichiamo il composto sui capelli e teniamo in posa per circa 30 minuti. Laviamo abbondantemente con acqua tiepida e uno shampoo e un balsamo delicati.