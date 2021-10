Nessuno resterà a bocca asciutta con questo riso, che possiede la stessa bontà del basmati, ma ad un prezzo minore. Il fatto che non è molto diffuso è solo perché lo si conosce poco e il nome non ci risulta familiare. Inoltre, fra gli scaffali dei supermercati gli si passa distrattamente accanto eppure questo riso lungo e profumato ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Un riso da non sottovalutare

Il Thaibonnet è una qualità di riso che comincia a diffondersi sempre di più nei supermercati e nelle vendite online. Molti sono colpiti dalla sua particolare somiglianza con un’altra qualità più famosa, il Basmati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

In effetti se dovessimo mischiare i due chicchi, sarebbe difficile distinguerli. Ambedue sono lunghi e cristallini, e in cottura presentano quasi le stesse caratteristiche. Buona tenuta, i chicchi perdono poco amido e restano ben separati fra loro a fine cottura. Il riso Basmati è in generale più profumato del Thaibonnet ma è anche più costoso.

Gli si passa distrattamente accanto eppure questo riso lungo e profumato ha un ottimo rapporto qualità-prezzo

Sembra che il Thaibonnet sia stato in origine una qualità forse ibrida di Basmati. In effetti la somiglianza è tanta, ma va salvaguardata l’origine del Basmati, che è tipicamente dell’India e del Pakistan.

Oggi il Thaibonnet si coltiva anche in Italia e si trova così inserito sugli scaffali del supermercato. Particolarmente buono è quello di origine biologica, sia integrale che bianco. Per le sue caratteristiche si presta ad accompagnare verdure, legumi e carne. È ideale con la cottura pilaf tipica delle zone asiatiche.

La ricetta con il tonno

A volte non si sa come preparare questo cereale e quali sono gli errori da evitare. Certamente una delle cose che bisognerebbe conoscere quando si cuoce il riso, è il segreto per non farlo spappolare.

Prendiamo allora del riso Thaibonnet per preparare quest’ottima ricetta del riso al tonno, facile e veloce.

Ingredienti:

350 gr di riso integrale;

100 gr di tonno sott’olio;

1 spicchio d’aglio;

½ cipolla;

1 l di brodo vegetale;

1 mazzetto di prezzemolo;

3 cucchiai d’olio EVO.

Preparazione

Tritiamo la cipolla in modo fine e facciamola appassire in una teglia. Versiamo il riso per farlo insaporire per qualche minuto. Ora cominciamo ad aggiungere del brodo vegetale bollente poco per volta.

Intanto mettiamo a soffriggere leggermente l’aglio e uniamo il tonno scolato e fatto a piccoli pezzi. Dopo un paio di minuti spegniamo la fiamma, togliamo l’aglio e aggiungiamo il prezzemolo tritato e un po’ di sale.

Si toglie dal fuoco il riso e si mescola insieme al tonno, facendolo mantecare brevemente prima di servire.

Una ricetta da leccarsi i baffi con cui apprezzeremo certamente il riso Thaibonnet.