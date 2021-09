Per chi ne ha la possibilità, prendersi due giorni di relax è sicuramente una scelta giusta. La routine professionale, gli impegni di famiglia e le cose da fare a casa ci fanno dimenticare che dovremmo cercare di volerci bene.

Non ci pensiamo mai, ma per riuscire ad amare e a essere delle persone per bene dobbiamo per prima cosa cercare di volerci bene. In che modo? Ebbene, ritagliandoci un po’ di tempo solo per noi. C’è chi ama fare una passeggiata e chi non vede l’ora di andare dall’estetista. Tuttavia, un ottimo modo per ritrovare la pace è partire per un weekend.

Da soli o con chi amiamo poco importa, l’importante è staccare la spina e liberare la nostra testa dai pensieri. In particolare, ci sono destinazioni e destinazioni, luoghi diversi che risvegliano in noi desideri e passioni diverse. Oggi noi di ProiezionidiBorsa vorremmo parlare di relax e dunque presentiamo al Lettore un piccolo ma struggente paesino. Infatti, ecco uno dei borghi più belli d’Italia perfetto per un weekend tra i colori dell’autunno.

Una delle perle delle Langhe

Le Langhe le conosciamo tutti per i suoi vini. Tuttavia, le Langhe sono anche e soprattutto delle meravigliose colline costellate di paesini meravigliosi che si stagliano sulle loro cime. Nelle langhe in autunno si possono fare davvero tantissime cose: degustazioni di vini, passeggiate, visite culturali. Inoltre, chi ama i colori e la natura non può non fare questa cosa a settembre.

Se Alba è la capitale culturale ed economica delle Langhe, ci sono altri più piccoli paesini da conoscere assolutamente. Uno di questi è Monforte d’Alba. Si tratta, infatti, di un agglomerato di origine medievale che si trova nella cosiddetta “Langa del Barolo“. Da poco tempo si annovera tra i borghi più belli d’Italia e si compone di tantissime piccole vie che salgono alla piazza centrale. Da questo punto si ha una vista invidiabile sulle colline circostanti e sulle vigne.

Ecco uno dei borghi più belli d’Italia perfetto per un weekend tra i colori dell’autunno

Sono proprio queste infinite distese di colline di vigne a renderlo unico nel suo genere. Passeggiando per il suo centro abitato si noterà il gran numero di cantine che propongono degustazioni e lezioni sul vino e sul processo di vinificazione. L’offerta alberghiera è molto varia e quindi Monforte è a pieno titolo una meta adatta a tutti i portafogli.

Approfondimento

Risparmiare tanto anche in vacanza si può fare, basta usare il cervello.