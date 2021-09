Tra le serie più viste di Netflix c’è sicuramente The Haunting of Hill House, tratta dal romanzo horror di Shirley Jackson L’incubo di Hill House. La tragica storia della famiglia Crain e dei fantasmi che la perseguitano ha raggelato il sangue di milioni di telespettatori. Dopo una seconda stagione, Bly Manor, tratta da Giro di vite di Henry James, il regista Mike Flanagan torna a spaventarci con una nuova opera da brivido.

Una lunga attesa

La miniserie è stata annunciata il primo luglio del 2019. Le riprese sono cominciate a marzo 2020, ma la pandemia le ha bloccate. Si è dovuto aspettare fino ad agosto dello stesso anno perché potessero ricominciare. Si sono concluse a dicembre. La produzione è avvenuta a Vancouver, in Canada.

Il re dell’orrore

Mike Flanagan è il nuovo re dell’orrore. The Haunting of Hill House lo ha consacrato al grande pubblico, e ora i fan dello spavento attendono con ansia ogni sua nuova, terrificante impresa. Dopo le due serie su Netflix e l’adattamento di importanti romanzi di Stephen King, Il gioco di Gerald e Doctor Sleep, Flanagan torna a fare qualcosa che non faceva da molto tempo. Scrivere e girare una storia interamente sua.

Tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie mozzafiato in arrivo su Netflix

Midnight Mass, questo il nome della serie, è ambientata in una piccola isola: Crockett. L’arrivo di un prete carismatico, Padre Paul, e il ritorno di un ragazzo dal passato tragico coincidono con l’inizio di strani eventi. Nel cast Hamish Linklater e Zach Gilford, ma anche vecchie conoscenze di chi segue Flanagan. Nella serie compaiono infatti attori e attrici presenti in altri progetti del regista americano: Rahul Kohli, Kate Siegel, Henry Thomas e altri ancora.

Cosa aspettarsi dalla nuova miniserie su Netflix

Da un cast di attori così esperti e affiatati possiamo attenderci ottime interpretazioni. Flanagan, poi, ha da sempre un’attenzione particolare per i personaggi. Sa esplorare le relazioni (familiari, amorose) con delicatezza, onestà e una vena malinconica capace di rendere i suoi protagonisti memorabili. Una storia dell’orrore che sa commuoverci, oltre che farci paura, ha sicuramente una marcia in più.

Presto su Netflix

I sette episodi di Midnight Mass promettono emozioni forti e una storia coinvolgente. I temi affrontati, come spesso accade nei film e nelle serie di Flanagan, sono importanti: identità, fede, famiglia. Per il momento, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie mozzafiato in arrivo su Netflix. Resta solo da capire in che modo riuscirà a spaventarci e coinvolgerci. L’attesa è quasi finita: Midnight Mass debutta su Netflix tra pochi giorni, il 24 settembre 2021.