Ecco uno degli oggetti più sporchi in assoluto in casa, un covo di batteri cui nessuno pensa

Fanno sempre scalpore le ricerche che ci rivelano che casa nostra è in realtà un covo di sporcizia impensabile. Però è la semplice realtà che emerge dalle ricerche, quindi ci conviene ascoltarle con attenzione.

Di recente tutti si sono sorpresi dall’aver saputo che spesso paradossalmente la tavoletta del wc risulta complessivamente più igienizzata di molti altri oggetti che quotidianamente utilizziamo in casa. Questo perché tendenzialmente riserviamo una grande attenzione nel disinfettarla da germi e batteri e perché mediamente i prodotti riservati allo scopo sono massimamente efficaci. Ma ci sono oggetti che sono molto meno fortunati, perché vengono semplicemente dimenticati nel corso delle pulizie. Forse il massimo di questi esempi riguarda un oggetto quotidiano per tanti bambini ed adolescenti. Ecco uno degli oggetti più sporchi in assoluto in casa, è incredibile!

2 volte più del WC

Si tratta della sporcizia incredibile che si annida nei joystick delle console di videogiochi. Lo studio è stato condotto e riportato dalla piattaforma di gamer e videogiocatori Betway ed era diretto a studiare la sporcizia registrata nelle più popolari console. Il risultato è sconcertante, visto che un joystick della Playstation conterebbe circa 72,5 colonie di batteri per tampone effettuato. Cosa vuol dire questo in chiave pratica? Che la sporcizia è circa doppia rispetto alla canonica superficie della tavoletta del water. Tra le tipologie registrate il cosiddetto Bacillus Spp, presente specialmente nel materiale organico in decomposizione. Ma anche lo Staphylococco e la temibile muffa si annidano tra le mani dei videogiocatori.

Il motivo in realtà è piuttosto comprensibile.

Il joystick sta a contatto diretto con le mani, e spesso anche con il sudore, degli utenti. Per non parlare di tutte le volte in cui gli utenti potremmo tossire e starnutire a poca distanza dalla console. Ad accentuare il problema c’è la forma dei joystick e la presenza dei relativi pulsanti, che spesso rende difficile le operazioni di pulizia. La situazione sembra migliore, anche se non molto, per altre console. Questo proprio in considerazione della forma del joystick, e del minore numero dei pulsanti.

Questo vale per l’Xbox e per il Nintendo Switch. Certo non saranno molto felici della statistiche quei genitori che fanno di tutto per evitare ai bambini contatti con germi e batteri nel corso delle loro giornate al parco e si ritrovano con uno dei peggiori covi in assoluto direttamente in cameretta. Diventa allora fondamentale lavarsi le mani prima di utilizzare i video giochi, evitando di sfiorare bocca, naso ed occhi in quei frangenti.

Dobbiamo, soprattutto, pulire attentamente le superfici coinvolte. Ovviamente bisogna evitare i detergenti troppo liquidi per non rovinare i circuiti interni ed iniziare le operazioni spegnendo la console. Meglio utilizzare un prodotto destinato alle superfici di plastica aiutandosi con un panno di microfibra. Ricordiamoci poi che la console stessa potrebbe essere piena di polvere. In questi casi meglio iniziare proprio da qua.

Già che ci troviamo nel pieno delle pulizie di primavera, meglio sarebbe dedicarci alle attività cosiddette di decluttering (eliminazione del superfluo) in casa. Per farlo possiamo utilizzare il metodo delle tre scatole, che pare sia pazzesco.