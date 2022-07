Questa perdurante siccità non è un problema solo per l’agricoltura e i fiumi, ma anche per le nostre piante e i giardini. Giustamente molti Comuni italiani sono già intervenuti limitando l’utilizzo dell’acqua, per evitare possibili razionamenti. Così ne soffrono anche i nostri fiori, le piante e il giardino, che sicuramente adesso è molto meno all’inglese. Qualcuno dei nostri Lettori comunque cerca nei vivai delle piante e dei fiori anche in questo periodo. Perché nonostante diventi più difficile curarli e mantenerli belli, portano sempre positività e gioia di vivere. Proprio la pianta che vedremo oggi potrebbe davvero rivelarsi un’incredibile sorpresa per il nostro giardino.

Un’ origine lontana e davvero particolare

La Medinilla, che andrebbe pronunciata, alla spagnola con le due l che diventano delle i, è originaria delle lontanissime isole Filippine. Una pianta considerata tra le più eleganti, che per tutta l’estate esplode nella sua fioritura rosa e rossa. Deve il suo nome a un governatore spagnolo che contribuì a farla coltivare nel periodo in cui queste bellissime isole erano sotto il dominio iberico. La Medinilla ama particolarmente la luce e anche le temperature abbastanza calde. Non per questo però deve essere messa al sole diretto di questi giorni, che teoricamente andrebbe bene solo per i cactus.

È una delle piante più eleganti per la casa e il giardino ma ancora pochi la conoscono perdendosi una meraviglia che adora il caldo e il sole

Se vogliamo che la nostra Medinilla cresca rigogliosa cerchiamo comunque di mantenerla bagnata, perché a differenza di tante altre piante, ama un terreno umido. Sarebbe opportuno darle in questo periodo dell’anno del concime liquido ogni 15 giorni. Questo le consentirà di continuare a fiorire fino all’autunno. Molto importante sarà anche potarla appena finisce la fioritura per irrobustirla e mantenerla in salute.

A cosa prestare attenzione

Facciamo anche molta attenzione perché la Medinilla, purtroppo in tutta la sua bellezza, attira acari e pidocchi delle piante. Difficilmente contrastabili con sistemi naturali, sarà bene invece trattare la pianta con i classici prodotti specifici. È una delle piante più eleganti per la casa e il giardino, ma attenzione che non ama particolarmente essere coltivata sul balcone. Dall’autunno all’inizio della primavera, la pianta dovrà rimanere coperta e a una temperatura attorno ai 15 °, altrimenti non fiorirà più.

