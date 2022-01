È uno dei periodi più attesi dell’anno e finalmente mancano pochi giorni. I negozi di tutt’Italia si preparano a lanciare offerte incredibili sulla collezione Autunno/Inverno appena passata. Questo è uno degli aspetti positivi di quest’anno che si è concluso con tante persone in quarantena.

Un po’ di sano shopping può essere un modo per svagare con la mente e tenersi occupati. Attenzione però a non esagerare con le spese e non incappare in fregature. Se andiamo in giro per negozi controlliamo sempre queste cose in vetrina, i cartellini esposti. I prezzi originali e con la percentuale di saldi devono essere bene in vista.

Ecco una mini guida su cosa acquistare durante i saldi invernali che stanno per cominciare per vestirsi bene e alla moda

Ci siamo già occupati di alcune chicche da tenere d’occhio e comprare durante i saldi. Infatti, stanno bene proprio a tutte questi 5 capi di tendenza da non lasciarsi sfuggire ai prossimi saldi. Poco importa se la carta d’identità ci dice che abbiamo 20 o 60 anni. Però oggi vedremo più nello specifico quali negozi o siti monitorare per fare veri e propri affari.

Il calendario per i saldi invernali 2022 è già uscito e a parte qualche eccezione la data da segnare è il 5 gennaio. Molti negozi fisici e online hanno già tirato fuori offerte che fanno davvero gola alle appassionate di shopping. Ad esempio piattaforme come Zalando, Farfetch e Luisaviaroma propongono saldi fino al 50 % su articoli selezionati. Ma anche monomarca come Michael Kors, Falconeri o Maje propongono già promozioni interessanti.

Su cosa puntare per risparmiare e fare un vero affare

Prima di tutto su capi di una certa qualità che possono durare a lungo. Un capospalla evergreen che possiamo indossare per almeno 2 o 3 stagioni. Non solo pesanti e adatti all’inverno ma anche primaverili che possiamo sfoggiare già a marzo. In più è il momento di investire nella pelle o cuoio, accessori che durano a lungo. Calzature quindi ma anche piumini o un bel montone caldo. Si può arrivare a risparmiare fino al 40% ed è davvero conveniente.

Non solo abbigliamento, anche tecnologia

Anche i negozi di elettronica si apprestano ad aderire ai saldi invernali. Anzi, qualche grande catena già propone offerte interessanti o a tempo. Diamo un’occhiata da MediaWorld, Unieuro o Euronics, ad esempio. Se stiamo pensando di cambiare la lavatrice o il frigo questo è sicuramente il momento migliore.

Quindi, ecco una mini guida su cosa acquistare durante i saldi invernali che stanno per cominciare per vestirsi bene e alla moda. I capi su cui puntare sono diversi, ma non dobbiamo lasciarci sfuggire in particolare questi. Maxi cardigan, anfibi, camicette con il peplo e teddy coat.

Approfondimento

