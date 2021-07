I saldi sono cominciati ed è subito corsa agli acquisti. Dopo un anno passato in casa non vediamo l’ora di girare per negozi e trovare l’affare del secolo. Ma proprio perché presi da questa euforia potremmo cadere in inganno. E invece di un affare ritrovarci a spendere più soldi del necessario. Quindi prima di aprire il portafogli vediamo cosa controllare nelle vetrine nei negozi.

Vetrine in allestimento?

Attenzione ai cartelli vetrina in allestimento. È ovvio che i negozianti abbiano bisogno di un po’ di tempo per allestire le vetrine. Per posizionare i capi con i cartellini prezzo modificati per le offerte. Ma spesso questo diventa uno stratagemma utilizzato per convincere i clienti ad entrare in negozio. Perché se il capo esposto ci interessa dovremo entrare per chiedere il prezzo.

Questo comportamento però è illegale. Infatti, il cartello deve essere esposto solo il tempo necessario all’allestimento. Dopodiché i negozi sono obbligati per legge ad avere bene in vista i cartellini con i prezzi. Con l’unica deroga per prezzi superiori a 1746 euro. In questi casi, per tutelare i negozianti, il cartellino può essere nascosto dietro al prodotto. La normativa è stata integrata dal Codice del Consumo. E disciplina tutti i negozi di vendita al dettaglio. Se il prezzo non viene esposto al pubblico il commerciante rischia una multa salata.

Per non farci fregare durante i saldi controlliamo sempre queste cose in vetrina

Ora che sappiamo che i prezzi devono essere esposti e ben visibili, vediamo come. Durante i saldi i cartellini devono riportare una dicitura specifica. Il prezzo originale del capo, la percentuale di sconto effettuata e il prezzo scontato per intero. Anche in questo caso, se non esposti nel modo giusto i negozianti sono passibili di multa.

Quindi, per non farci fregare durante i saldi controlliamo sempre queste cose in vetrina. Assicuriamoci che il negozio si stia comportando in modo onesto prima di entrare. Così siamo sicuri che non beccheremo nessuna fregatura. Ora non ci resta che fare shopping!

