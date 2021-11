Ecco una buona notizia per gli amanti del giardinaggio che non hanno ancora avuto modo di selezionare i bulbi primaverili: abbiamo ancora tempo per piantare tulipani e dare un aspetto bellissimo al nostro giardino la prossima primavera. I tulipani sono tra gli ultimi bulbi primaverili che possiamo piantare. E novembre è il momento ideale in quanto le temperature più fredde possono aiutare a fermare la malattia da fuoco dei tulipani e altre malattie fungine e virali.

I colori dei tulipani includono bianco, rosso, giallo, rosa, viola, lilla e arancione, più i tipi bicolore. Il nostro giardino o balcone saranno coloratissimi e bellissimi la prossima primavera, che non sarebbe la stessa senza i tulipani. Vediamo allora come fare.

Ecco una mini guida per piantare adesso i bulbi dei fiori più amati in primavera

Prima di tutto controlliamo i bulbi, che dovrebbero risultare solidi al tatto senza segni di danni o malattie. Se sono morbidi o sembrano marci, scartiamoli.

Piantiamoli alla giusta profondità, ossia a tre o quattro volte la profondità del bulbo (circa 15 cm), o più in profondità, e in un luogo soleggiato. I bulbi devono essere posizionati con il lato appuntito verso l’alto in una miscela di compost e sabbia, per favorire il drenaggio. Aggiungiamo una manciata di alimento per bulbi nel mix, seguendo le istruzioni sulla confezione, quindi finiamo di coprire con il compost rimasto. La cosa più importante è non lasciare che i bulbi rimangano troppo bagnati durante l’inverno, altrimenti rischiano di marcire. Quindi manteniamo il terreno ben drenato.

Se intendiamo crescere i tulipani in vasi, assicuriamoci che questi abbiano fori di drenaggio e cocci sul fondo. Aggiungiamo un buon fertilizzante e piantiamo i bulbi a strati per aumentare la visualizzazione.

Piantiamoli in gruppi, di almeno tre, ma preferibilmente di più, e a pochi centimetri l’uno dall’altro (tra i 10 e i 20 cm) a seconda delle dimensioni del bulbo. Se stiamo piantando in vaso, meglio piantarne in maggior numero e sovrapporne tipi diversi per prolungare il periodo di fioritura.

La fioritura dei tulipani sarà generalmente da marzo a maggio. Il momento della massima fioritura è aprile.

Dopo la fioritura

Cosa che spesso accade all’inizio dell’estate, i tulipani appassiscono e il fogliame diventa marrone. Lasciarli morire completamente consente al bulbo di immagazzinare più nutrienti e produrre fiori l’anno successivo.

Quando andiamo a prendere dal terreno i bulbi, scrolliamo il terreno in eccesso, lasciamoli asciugare se umidi e avvolgiamoli in un giornale. Conserviamoli in una serra o in un capannone fino a quando non li pianteremo di nuovo l’anno prossimo.

Alcuni giardinieri lasciano i bulbi durante l’inverno e alcuni tulipani ritornano, anche se spesso non sono così colorati come apparivano originariamente. Nutrire la pianta alla fine della fioritura, però, e rimuovere tutte le teste morte può incoraggiare la fioritura per il secondo anno.

Ecco quindi una mini guida per piantare adesso i bulbi dei fiori più amati in primavera, i tulipani. Se volessimo raccoglierli, i tulipani continuano a crescere nell’acqua. Teniamo anche presente che i tulipani sono fototropici, il che significa che le loro teste tendono a voltarsi verso la luce.

